Кабмин создал совет по защите психики пострадавших от российской агрессии: его возглавят два министра

Кабинет министров решил создать межведомственный координационный совет по вопросам охраны психического здоровья и предоставления психологической помощи лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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Об этом говорится в постановлении правительства №539 от 7 мая, которым также утвержден персональный состав совета и положение об этом временном консультативно-совещательном органе.

Так, основными задачами совета определены содействие координации действий центральных органов власти по оказанию психологической помощи пострадавшим; определение путей, механизмов и способов решения проблем оказания такой помощи; повышение эффективности работы центральных органов власти по данным вопросам и также подготовка предложений по усовершенствованию соответствующей нормативно-правовой базы.

Совет должен будет анализировать эффективность оказываемой помощи и действия властей в этом направлении, предлагая Кабмину свои рекомендации. Указано, что организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности межведомственного совета осуществляет Министерство здравоохранения.

Сопредседателями совета определены министр по вопросам оккупированных территорий Ирина Верещук и министр здравоохранения Виктор Ляшко, секретарем - гендиректор директората медуслуг Минздрава Александра Машкевич.

Также в него вошли глава Национальной службы здоровья Наталия Гусак, по одному заместителю целого ряда министров (по делам ветеранов, цифровой трансформации, развития общин и территорий, обороны, внутренних дел, образования и науки) и глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации и медпомощи Михаил Радуцкий.

Напомним, что ранее министр по делам ветеранов Юлия Лапутина рассказала, что в правительстве работают над созданием новой общегосударственной системы психологической реабилитации. По ее словам, сейчас "практически все население будет нуждаться в реабилитации, поскольку такого стресса никто не переживал за последние 80 лет ни в Европе, ни в мире".

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