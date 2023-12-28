Правительство утвердило "Национальную стратегию доходов": упрощенную систему налогообложения ждут радикальные реформы

В "Национальной стратегии доходов", утвержденной 27 декабря, правительство предлагает провести большую реформу упрощенной системы налогообложения. Ее целью является уменьшение риска возможных злоупотреблений в этом налогооблагаемом сегменте.

Об этом говорится в публикации "Экономической правды".

Сообщается, что Стратегия предусматривает следующие шаги:

Запрет упрощенной системы налогообложения для юридических лиц. В течение трех лет поэтапно будет повышаться ставка налога до 18%. В дальнейшем компаниям запретят пользоваться этой системой;

Уменьшение количества групп упрощенной системы – вторая и третья будут объединены в одну, вторую группу;

Изменение размера налога для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на второй и третьей группах (на второй после реформы) – от 3% до 17% от дохода в зависимости от вида деятельности;

ФЛП на первой группе упрощенной системы налогообложения будут платить процент от дохода (вместо фиксированной суммы как сейчас);

Ставки налога для "упрощенцев" четвертой группы (агропроизводители) повысят, а налогооблагаемую базу расширят. Это должно стимулировать компании переходить на общую систему налогообложения;

Все упрощенцы должны будут обязательно пользоваться кассовыми аппаратами и вести учет происхождения товаров;

Сужение количества видов деятельности, которыми можно будет заниматься на первой группе упрощенной системы налогообложения.

Отмечается, что эти изменения будут вводиться постепенно, в течение 2024-2030 годов, ведь для каждого пункта "Национальной стратегии доходов" необходимо принимать отдельные законы.

Помимо реформы упрощенной системы налогообложения "Национальная стратегия доходов" предусматривает реформу таможенной службы, которая может принести государству еще больше поступлений, а также реформу системы налоговых льгот и скидок.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев очертил основные положения документа.

Для чего нужна "Национальная стратегия доходов"

"Национальная стратегия доходов" – это план правительства, направленный на внедрение дальнейших реформ в налоговой и таможенной системах с целью обеспечения большей финансовой независимости Украины. Этот документ разрабатывается Министерством финансов и ориентирован на укрепление экономического положения страны.

"Цель "Национальной стратегии доходов" – усилить фискальную способность государства, адаптировать налоговое и таможенное законодательство к стандартам ЕС, создать стимулы для послевоенного восстановления и экономического роста", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

В Минфине уверены, что создание плана реформ на следующие 6 лет будет способствовать стабильной и предполагаемой ситуации в стране. А также вернет доверие в отношениях между властью и налогоплательщиками.

Кроме того, подготовка "Национальной стратегии доходов" была одним из требований МВФ для программы расширенного финансирования EFF для Украины на $15,6 млрд. Украина должна была выполнить ее до конца декабря 2023 года.

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