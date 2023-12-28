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Правительство утвердило "Национальную стратегию доходов": упрощенную систему налогообложения ждут радикальные реформы
В "Национальной стратегии доходов", утвержденной 27 декабря, правительство предлагает провести большую реформу упрощенной системы налогообложения. Ее целью является уменьшение риска возможных злоупотреблений в этом налогооблагаемом сегменте.
Об этом говорится в публикации "Экономической правды".
Сообщается, что Стратегия предусматривает следующие шаги:
- Запрет упрощенной системы налогообложения для юридических лиц. В течение трех лет поэтапно будет повышаться ставка налога до 18%. В дальнейшем компаниям запретят пользоваться этой системой;
- Уменьшение количества групп упрощенной системы – вторая и третья будут объединены в одну, вторую группу;
- Изменение размера налога для физлиц-предпринимателей (ФЛП), находящихся на второй и третьей группах (на второй после реформы) – от 3% до 17% от дохода в зависимости от вида деятельности;
- ФЛП на первой группе упрощенной системы налогообложения будут платить процент от дохода (вместо фиксированной суммы как сейчас);
- Ставки налога для "упрощенцев" четвертой группы (агропроизводители) повысят, а налогооблагаемую базу расширят. Это должно стимулировать компании переходить на общую систему налогообложения;
- Все упрощенцы должны будут обязательно пользоваться кассовыми аппаратами и вести учет происхождения товаров;
- Сужение количества видов деятельности, которыми можно будет заниматься на первой группе упрощенной системы налогообложения.
Отмечается, что эти изменения будут вводиться постепенно, в течение 2024-2030 годов, ведь для каждого пункта "Национальной стратегии доходов" необходимо принимать отдельные законы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Помимо реформы упрощенной системы налогообложения "Национальная стратегия доходов" предусматривает реформу таможенной службы, которая может принести государству еще больше поступлений, а также реформу системы налоговых льгот и скидок.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев очертил основные положения документа.
Для чего нужна "Национальная стратегия доходов"
"Национальная стратегия доходов" – это план правительства, направленный на внедрение дальнейших реформ в налоговой и таможенной системах с целью обеспечения большей финансовой независимости Украины. Этот документ разрабатывается Министерством финансов и ориентирован на укрепление экономического положения страны.
"Цель "Национальной стратегии доходов" – усилить фискальную способность государства, адаптировать налоговое и таможенное законодательство к стандартам ЕС, создать стимулы для послевоенного восстановления и экономического роста", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
В Минфине уверены, что создание плана реформ на следующие 6 лет будет способствовать стабильной и предполагаемой ситуации в стране. А также вернет доверие в отношениях между властью и налогоплательщиками.
Кроме того, подготовка "Национальной стратегии доходов" была одним из требований МВФ для программы расширенного финансирования EFF для Украины на $15,6 млрд. Украина должна была выполнить ее до конца декабря 2023 года.
Фото: ua.depositphotos.com