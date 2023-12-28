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Уряд затвердив "Національну стратегію доходів": спрощену систему оподаткування чекають радикальні реформи
У "Національній стратегії доходів", яка була погоджена 27 грудня, уряд пропонує провести велику реформу спрощеної системи оподаткування. Її метою є зменшення ризику можливих зловживань у цьому сегменті оподаткування.
Про це йдеться у публікації "Економічної правди".
Повідомляється, що Стратегія передбачає такі кроки:
- Заборона спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб. Протягом трьох років буде поетапно підвищуватися ставка податку до 18%. Надалі компаніям заборонять користуватися цією системою;
- Зменшення кількості груп спрощеної системи – друга і третя будуть об'єднані в одну, другу групу;
- Зміна розміру податку для фізосіб-підприємців (ФОПів), які перебувають на другій і третій групах (на другій після реформи) - від 3% до 17% від доходу залежно від виду діяльності;
- ФОПи на першій групі спрощеної системи оподаткування будуть платити відсоток від доходу (замість фіксованої суми як зараз);
- Ставки податку для "спрощенців" четвертої групи (агровиробники) підвищать, а базу оподаткування розширять. Це повинно стимулювати компанії переходити на загальну систему оподаткування;
- Всі "спрощенці" повинні будуть обов'язково користуватися касовими апаратами та вести облік походження товарів.
- Звуження кількості видів діяльності, якими можна буде займатися на першій групі спрощеної системи оподаткування.
Зазначається, що ці зміни будуть впроваджуватися поступово, протягом 2024-2030 років, адже для кожного пункту "Національної стратегії доходів" необхідно ухвалювати окремі закони.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Крім реформи спрощеної системи оподаткування, "Національна стратегія доходів" передбачає реформу митної служби, яка може принести державі ще більше надходжень, а також реформу системи податкових пільг та знижок.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев окреслив основні положення документу.
Для чого потрібна "Національна стратегія доходів"
"Національна стратегія доходів" – це план уряду, спрямований на впровадження подальших реформ у податковій та митній системах, з метою забезпечення більшої фінансової незалежності України. Цей документ розробляється Міністерством фінансів та орієнтований на зміцнення економічного становища країни.
"Мета "Національної стратегії доходів" - посилити фіскальну спроможність держави, адаптувати податкове і митне законодавство до стандартів ЄС, створити стимули для післявоєнного відновлення та економічного зростання", - заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
У Мінфіні впевнені, що створення плану щодо реформ на наступні 6 років сприятиме стабільній і передбачуваній ситуації в країні. А також поверне довіру у відносини між владою і платниками податків.
Крім того, підготовка "Національної стратегії доходів" була однією з вимог МВФ для програми розширеного фінансування EFF для України на $15,6 млрд. Україна мала виконати її до кінця грудня 2023 року.
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