Уряд затвердив "Національну стратегію доходів": спрощену систему оподаткування чекають радикальні реформи

У "Національній стратегії доходів", яка була погоджена 27 грудня, уряд пропонує провести велику реформу спрощеної системи оподаткування. Її метою є зменшення ризику можливих зловживань у цьому сегменті оподаткування.

Про це йдеться у публікації "Економічної правди".

Повідомляється, що Стратегія передбачає такі кроки:

Заборона спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб. Протягом трьох років буде поетапно підвищуватися ставка податку до 18%. Надалі компаніям заборонять користуватися цією системою;

Зменшення кількості груп спрощеної системи – друга і третя будуть об'єднані в одну, другу групу;

Зміна розміру податку для фізосіб-підприємців (ФОПів), які перебувають на другій і третій групах (на другій після реформи) - від 3% до 17% від доходу залежно від виду діяльності;

ФОПи на першій групі спрощеної системи оподаткування будуть платити відсоток від доходу (замість фіксованої суми як зараз);

Ставки податку для "спрощенців" четвертої групи (агровиробники) підвищать, а базу оподаткування розширять. Це повинно стимулювати компанії переходити на загальну систему оподаткування;

Всі "спрощенці" повинні будуть обов'язково користуватися касовими апаратами та вести облік походження товарів.

Звуження кількості видів діяльності, якими можна буде займатися на першій групі спрощеної системи оподаткування.

Зазначається, що ці зміни будуть впроваджуватися поступово, протягом 2024-2030 років, адже для кожного пункту "Національної стратегії доходів" необхідно ухвалювати окремі закони.

Крім реформи спрощеної системи оподаткування, "Національна стратегія доходів" передбачає реформу митної служби, яка може принести державі ще більше надходжень, а також реформу системи податкових пільг та знижок.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев окреслив основні положення документу.

Для чого потрібна "Національна стратегія доходів"

"Національна стратегія доходів" – це план уряду, спрямований на впровадження подальших реформ у податковій та митній системах, з метою забезпечення більшої фінансової незалежності України. Цей документ розробляється Міністерством фінансів та орієнтований на зміцнення економічного становища країни.

"Мета "Національної стратегії доходів" - посилити фіскальну спроможність держави, адаптувати податкове і митне законодавство до стандартів ЄС, створити стимули для післявоєнного відновлення та економічного зростання", - заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

У Мінфіні впевнені, що створення плану щодо реформ на наступні 6 років сприятиме стабільній і передбачуваній ситуації в країні. А також поверне довіру у відносини між владою і платниками податків.

Крім того, підготовка "Національної стратегії доходів" була однією з вимог МВФ для програми розширеного фінансування EFF для України на $15,6 млрд. Україна мала виконати її до кінця грудня 2023 року.

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