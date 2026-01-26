Енергокриза та морози вдарили по виробництву молока: що відбувається

Молочно-товарні ферми наростили обсяги виробництва молока-сировини у 2025 році, але сповільнили обсяги надою в грудні. У 2026 році виробництво молока в промисловому секторі скоротиться на тлі несприятливих погодних умов, дефіциту електроенергії та зростання собівартості.

Як пише Delo.ua, про це інформує Асоціація виробників молока (АВМ).

Населення скорочує виробництво молока

За попередніми даними Держстату, у грудні 2025 року господарства усіх категорій виробили 478 тис. т молока-сировини, що на 29 тис. т менше (-6%) відносно листопада поточного року і на 75 тис. т менше (-14%) відносно грудня 2024 року.

В січні-грудні 2025 року обсяги надою в Україні становили 6,86 млн т, що на 374 тис. т менше (-5%) відносно минулорічного періоду. У грудні 2025 року частка підприємств у виробництві молока-сировини становила 57%, а господарств населення – 43%.

Підприємства виробили 271 тис. т молока-сировини у грудні 2025 року, що на 6 тис. т більше (+2,1%) порівняно з листопадом 2025-го, але на 12 тис. т менше (-4%) порівняно з груднем 2024-го. В січні-грудні 2025 року МТФ виробили 3,18 млн. т молока-сировини, що на 210 тис. т більше (+7%) відносно минулорічного періоду.

В господарствах населення обсяги надою у грудні 2025 року становили 206 тис. т молока, що на 35 тис. т менше (-14%) відносно листопада 2025 року і на 64 тис. т менше (-24%) відносно грудня 2024-го. В січні-грудні 2025 року присадибний сектор виробив 3,67 млн. т молока-сировини, що на 583 тис. т менше (-14%) відносно минулорічного періоду.

Аналітики зауважують, що обсяги виробництва молока-сировини скорочуються в Україні, в першу чергу, за рахунок присадибного сектора, який перестає виконувати важливу роль у роботі молочної галузі. Вони прогнозують, що якщо до 2030 року особисті селянські господарства не здійснять укрупнення, то їх молоко перестане надходити на переробку і використовуватиметься для власного споживання.

Натомість промисловий сектор компенсує скорочення частки господарств населення та демонструє стабільність у виробництві молока-сировини. Попри блекаути та російські ракетно-бомбові удари темпи приросту виробництва молока-сировини в промисловому секторі України у 2025 році були одними з найкращих в Європі та світі.

Втім, в грудні обсяги надою в промисловому секторі скоротилися відносно минулорічного періоду на тлі зниження закупівельних цін на молоко-сировину.

55% молока-сировини виробили сільгосппідприємства 5 областей

В січні-грудні 2025 року обсяги виробництва молока-сировини наростили сільгосппідприємства у 14 областях, а саме у Закарпатській області (+30%), Хмельницькій області (+24%), Львівській області (+14%), Рівненській області (+14%), Тернопільській області (+12%), Вінницькій області (+10%), Миколаївській області (+9%), Івано-Франківській області (+8%), Житомирській області (+7%), Полтавській області (+7%), Чернігівській області (+7%), Волинській області (+6%), Київській області (+5%), Черкаській області (+5%) відносно минулорічного періоду.

В січні-грудні 2025 року близько 55% молока-сировини виробили сільгосппідприємства в наступних областях:

Полтавська область – 474,5 тис. т;

Черкаська область – 389,9 тис. т;

Хмельницька область – 317,2 тис. т;

Чернігівська область – 287,0 тис. т;

Вінницька область – 285,4 тис. т.

Нагадаємо, що у другій половині січня ціни на молоко-сировину в Україні знизилися через надлишок молочної продукції та скорочення експорту. Ситуацію суттєво ускладнює енергетична криза, яка порушує роботу ферм і молокопереробних заводів.