Цены на молочные продукты в Украине снизились за месяц, но остаются высокими

В марте 2026 г. на украинском рынке молочных продуктов наблюдается незначительное снижение цен на фоне удешевления молочного сырья и слабого спроса. В то же время цены на большинство товаров остаются выше по сравнению с прошлогодним периодом.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Молочной ассоциации.

Цены на молочные продукты в Украине.

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пленке в среднем стоит около 48 грн за килограмм, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем и несколько превышает уровень прошлого года.

Молоко в пластиковых бутылках подешевело менее одного процента за месяц, но осталось на 8% дороже, чем в прошлом.

Кефир жирностью 2,5% в пленке и пластиковых бутылках подешевел на несколько процентов по сравнению с предыдущим месяцем, однако цены выросли на 5–13% в год.

Сметана жирностью 15% в стаканах и пленке также испытала незначительное месячное снижение, в то же время по сравнению с прошлым годом подорожала на 5–11%.

Цены на йогурты питьевые и ложковые демонстрируют небольшие колебания: питьевые йогурты подорожали примерно на 1% в месяц, тогда как ложечные снизились на 4%.

Сыры кисломолочные и твердые подешевели на 2–3% по сравнению с прошлым месяцем, но остались дороже на 2–8% в годовом исчислении.

Сливочное масло жирностью более 72% подешевело на 3–4% в месяц, однако общая годовая динамика показывает рост цен на 1–3%.

Моцарелла и другие сыры украинского производства демонстрируют стабильные колебания цен – небольшое снижение по сравнению с предыдущим месяцем и умеренный рост за год.

Таким образом, украинские молочные продукты сохраняют высокий уровень цен, несмотря на незначительное сезонное снижение, отражающее влияние расходов на сырье, энергию и логистику.

Ранее в Ассоциации производителей молока заявляли, что в Украине четвертый месяц подряд снижается цена на молоко-сырье, из-за чего молочно-товарные фермы уже работают в убыток. Отрасль прогнозирует, что в 2026 году страна может потерять до 20–30% производства молока, что приведет к дефициту сырья и потере экспортного потенциала.