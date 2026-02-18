Украинская компания будет поставлять органическое молоко на европейский рынок

Украинский производитель Органик Милк (Organic Milk) готовится к масштабному выходу в европейские сети с уникальным продуктом — полезным молоком А2.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает AgroPortal.

Гендиректор компании Елена Стретович назвала 2025 год самым тяжелым в истории из-за падения продаж в Украине и сложных отношений с ритейлом.

По ее словам, экспорт буквально спас молочную компанию, поскольку объем продаж на внутреннем рынке снижается. Выйти в "плюс" удалось только благодаря поставкам в 9 стран мира. На 2026 год планы еще более амбициозные — снова удвоить объемы экспорта.

Новый рынок и молоко А2

В феврале Organic Milk начинает работу с крупным европейским дистрибьютором. Главная ставка – на молоко А2, где отсутствует определенный ген.

Это особый продукт, легче усваивающийся и не вызывающий дискомфорта в желудке. Такое молоко пользуется большим спросом в Европе и Азии, что открывает украинскому бренду путь к крупнейшим мировым прилавкам.

"Надеемся, что с февраля у нас заработает контракт с европейским дистрибьютором, и это позволит нам выйти серьезно на большие сети и существенно увеличить наш объем. Внутренний рынок ежедневно хуже и хуже. Поэтому надежда сейчас только на экспорт", — подытожила Стретович.

Что такое молоко А2

Молоко А2 – полезный продукт, который может помочь людям предотвратить развитие многих серьезных заболеваний. Это натуральное коровье молоко, получаемое от специально отобранных животных.

Отлично тем, что в его составе содержится бета-казеин (молочный белок) типа А2 и отсутствует казеин А1. При пищеварении последнего выделяется пептид БКМ 7, вызывающий дискомфорт в желудке и провоцирующий развитие ряда опасных заболеваний.

Обычное молоко включает в себя высокий процент опасного белка А1. Эксперты в шутку называют его "молочным дьяволом". Частое потребление продуктов, содержащих этот элемент, провоцирует развитие сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и даже болезней Крона и Паркинсона.

Ранее в Ассоциации производителей молока заявляли, что в Украине четвертый месяц подряд снижается цена на молоко-сырье, из-за чего молочно-товарные фермы уже работают в убыток. Отрасль прогнозирует, что в 2026 году страна может потерять до 20–30% производства молока, что приведет к дефициту сырья и потере экспортного потенциала.