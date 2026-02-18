Українська компанія постачатиме органічне молоко на європейський ринок

Український виробник “Органік Мілк” (Organic Milk) готується до масштабного виходу в європейські мережі з унікальним продуктом — корисним молоком А2.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє AgroPortal.

Гендиректорка компанії Олена Стретович назвала 2025 рік найважчим в історії через падіння продажів в Україні та складні стосунки з ритейлом.

За її словами, експорт буквально врятував молочну компанію, оскільки обсяги продажів на внутрішньому ринку знижуються. Вийти в "плюс" вдалося лише завдяки поставкам у 9 країн світу. На 2026 рік плани ще амбітніші — знову подвоїти обсяги експорту.

Новий ринок та молоко А2

У лютому Organic Milk розпочинає роботу з великим європейським дистриб'ютором. Головна ставка — на молоко А2, де відсутній певний ген.

Це особливий продукт, який легше засвоюється і не викликає дискомфорту в шлунку. Таке молоко має великий попит у Європі та Азії, що відкриває українському бренду шлях до найбільших світових прилавків.

"Сподіваємося, що з лютого у нас запрацює контракт із європейським дистриб'ютором, і це дасть нам можливість вийти серйозно на великі мережі й суттєво збільшити наш обсяг. Внутрішній ринок щодня гірше і гірше. Тому надія зараз тільки на експорт", — підсумувала Стретович.

Що таке молоко А2

Молоко А2 – корисний продукт, який може допомогти людям запобігти розвитку багатьох серйозних захворювань. Це натуральне коров’яче молоко, яке отримують від спеціально відібраних тварин.

Відмінне тим, що у його складі міститься бета-казеїн (молочний білок) типу А2 та відсутній казеїн А1. При травленні останнього виділяється пептид БКМ 7, який викликає дискомфорт у шлунку та провокує розвиток ряду небезпечних захворювань.

Звичайне молоко містить у собі високий відсоток небезпечного білка А1. Експерти жартома називають його “молочним дияволом”. Часте споживання продуктів, які містять в собі цей елемент, провокує розвиток цукрового діабету, серцево-судинних захворювань і навіть хвороб Крона і Паркінсона.

Раніше в Асоціації виробників молока заявляли, що в Україні четвертий місяць поспіль знижується ціна на молоко-сировину, через що молочно-товарні ферми вже працюють у збиток. Галузь прогнозує, що у 2026 році країна може втратити до 20–30% виробництва молока, що призведе до дефіциту сировини та втрати експортного потенціалу.