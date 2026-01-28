Китай разрешил своим техногигантам покупать чипы искусственного интеллекта Nvidia H200

Правительство Китая одобрило запросы ведущих технологических гигантов – ByteDance, Alibaba и Tencent – на закупку передовых чипов искусственного интеллекта Nvidia H200.

Ослабление ограничений для техгигантов

По данным источников Reuters, компании получили одобрение по заказу в общей сложности более 400 000 единиц чипов модели H200.

Ранее Пекин неофициально призвал отечественные фирмы отдавать предпочтение локальным решениям (например, Huawei), однако производительность H200, которая в 6 раз превышает адаптированные для Китая версии (H20), стала критическим фактором для конкурентоспособности китайского ИИ.

Несмотря на "зеленый свет", китайские регуляторы выдвигают ряд условий для получения лицензий на импорт, которые находятся на стадии обсуждения.

Некоторые источники сообщают, что из-за жесткости этих ограничений компании еще не превратили разрешения в реальные заказы.

Технологическое соперничество

Чип H200 стал центральным элементом напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Несмотря на то, что США одобрили экспорт этих моделей (с учетом определенных тарифов), именно колебания китайских властей долгое время являлись основным препятствием для поставок.

Уступка Пекина свидетельствует, что на данном этапе внутренние разработки еще не могут полноценно заменить продукцию Nvidia в сложных вычислениях.

О H200

H200, второй по мощности чип искусственного интеллекта от Nvidia, стал главной темой преткновения в отношениях между США и Китаем.

Несмотря на значительный спрос со стороны китайских фирм и одобрение США экспорта, колебания Пекина по поводу разрешения импорта стали главным препятствием для поставок.

Это самый мощный графический процессор, выпущенный в конце 2023 года. Он является прямым наследником легендарного H100 — чипа, вызвавшего бум нейросетей вроде ChatGPT.

Напомним, Китай призвал компании, в том числе государственные, избегать использования чипов H20 от Nvidia .

Ранее Трамп заявлял, что большинство самых передовых чипов искусственного интеллекта производства компании Nvidia будут зарезервированы исключительно для американских компаний. Они не будут допущены в Китай и другие страны. Перед этим администрация Трампа запретила компании Nvidia продавать в Китай чип искусственного интеллекта H20. Экспорт этого чипа был разрешен только при наличии специальной лицензии, действие которой правительство США приостановило на неопределенный срок.

