США одобрили экспорт чипов Nvidia H200 в Китай при жестких условиях

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник официально одобрила экспорт в Китай чипов искусственного интеллекта Nvidia H200 – вторых по мощности в продуктовой линейке компании.

Решение сопровождается новыми регуляторными требованиями, которые должны ограничить риски национальной безопасности США, но в то же время могут ускорить поставки чипов на китайский рынок.

Согласно новым правилам, каждая партия чипов H200 должна пройти проверку независимой лабораторией для подтверждения их технических характеристик в сфере ИИ. Кроме того, Китай не сможет получить более 50% от общего объема чипов H200, проданных американским клиентам.

Nvidia обязана сертифицировать наличие достаточных запасов H200 для внутреннего рынка США, тогда как китайские покупатели должны продемонстрировать "достаточные процедуры безопасности" и гарантировать, что чипы не будут использоваться в военных целях. Ранее подобные условия для экспорта не применялись.

В Nvidia заявили, что решение администрации Трампа устанавливает продуманный баланс, отвечающий интересам Америки и позволяющий компании сохранять конкурентоспособность на глобальном рынке полупроводников. В компании подчеркнули, что чрезмерные ограничения экспорта только усиливают позиции иностранных конкурентов и вредят американским рабочим местам.

В свою очередь спикер посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй заявил, что Пекин выступает за взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США и раскритиковал экспортные ограничения, которые, по его словам, нарушают стабильность глобальных производственных и логистических цепей.

В прошлом месяце Дональд Трамп объявил, что разрешит продажу чипов Nvidia в Китай в обмен на 25% комиссию для правительства США. Это решение вызвало резкую критику со стороны так называемых китайских "ястребов" в США, которые опасаются, что передовые чипы могут усилить военный потенциал Пекина и взорвать технологическое превосходство США в сфере искусственного интеллекта.

Аналитик Seaport Research Джей Голдберг назвал новые правила компромиссными, отметив, что, несмотря на формальные ограничения, их практическое соблюдение может оказаться сложным. По его словам, китайские компании уже находили способы обходить экспортные барьеры, а подход правительства США выглядит слишком транзакционным.

По данным Reuters, китайские технологические компании уже разместили заказы более чем на 2 млн чипов H200 стоимостью около $27 тыс. за единицу, что существенно превышает имеющиеся запасы Nvidia, которые оцениваются примерно в 700 тыс. чипов.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на прошлой неделе на выставке CES в Лас-Вегасе заявил, что компания наращивает производство H200 на фоне высокого глобального спроса, в том числе Китая. По его словам, это привело к росту цен на аренду таких чипов в облачных дата-центрах.

Бывший советник Совета национальной безопасности США по технологиям Саиф Хан считает, что новое правило существенно расширит возможности Китая в сфере искусственного интеллекта. По его оценке, потенциальные поставки до 2 млн чипов H200 эквивалентны вычислительной мощности, которой сегодня владеет типичная крупная американская ШИ-компания.

Администрация Трампа настаивает, что контролируемый экспорт передовых чипов сдерживает китайских конкурентов, в частности Huawei, от ускоренного развития собственных высокопроизводительных микросхем и сохраняет лидерство США в отрасли.

Напомним, еще в декабре президент Дональд Трамп предоставил компании Nvidia разрешение на поставку ее мощного чипа искусственного интеллекта H200 в Китай в обмен на 25% тарифную надбавку.