Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,25

--0,09

EUR

49,47

--0,12

Наличный курс:

USD

42,34

42,24

EUR

49,90

49,70

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В США одобрили стратегические инвестиции $5 млрд Nvidia в Intel

Nvidia и Intel
США одобрили стратегические инвестиции Nvidia в Intel / Depositphotos

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обнародовала сообщение, согласно которому антимонопольные органы снимают претензии к инвестициям компании Nvidia в акции Intel. Это решение фактически открывает путь к реализации сделки на сумму 5 миллиардов долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Nvidia еще в сентябре подтвердила намерение инвестировать 5 миллиардов долларов в капитал Intel по цене 23,28 доллара за акцию.

Такой шаг направлен на поддержку американского производителя, который проходит через сложный процесс реорганизации.

Сразу после объявления решения регулятора котировки обеих компаний продемонстрировали уверенный рост, прибавив более 3%, в то время как акции Intel во время предыдущих торгов взлетели почти на 23%.

Аналитики отмечают, что это соглашение не только укрепляет позиции Intel при поддержке администрации Трампа, но изменяет баланс сил в мировой индустрии. Усиление сотрудничества между двумя американскими лидерами может создать новые вызовы для ключевых конкурентов, включая тайваньскую TSMC и американскую компанию AMD.

Объединение финансовых ресурсов Nvidia с производственными мощностями Intel способно значительно ускорить трансформацию цепочек снабжения в секторе высоких технологий.

В сентябре корпорация Nvidia согласилась инвестировать 5 миллиардов долларов в корпорацию Intel и заявила, что обе компании будут совместно разрабатывать чипы для ПК и центров обработки данных.

Благодаря сотрудничеству с Nvidia, Intel сможет создавать мощные чипы с улучшенной графикой. Это позволит ей более эффективно конкурировать с AMD, которая сейчас захватывает рынок настольных компьютеров и ноутбуков.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины совместно с компанией Nvidia, мировым лидером в сфере вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта, объявили о запуске совместной инициативы в области ИИ.

Автор:
Татьяна Бессараб