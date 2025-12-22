В США одобрили стратегические инвестиции $5 млрд Nvidia в Intel

Федеральная торговая комиссия США (FTC) обнародовала сообщение, согласно которому антимонопольные органы снимают претензии к инвестициям компании Nvidia в акции Intel. Это решение фактически открывает путь к реализации сделки на сумму 5 миллиардов долларов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Nvidia еще в сентябре подтвердила намерение инвестировать 5 миллиардов долларов в капитал Intel по цене 23,28 доллара за акцию.

Такой шаг направлен на поддержку американского производителя, который проходит через сложный процесс реорганизации.

Сразу после объявления решения регулятора котировки обеих компаний продемонстрировали уверенный рост, прибавив более 3%, в то время как акции Intel во время предыдущих торгов взлетели почти на 23%.

Аналитики отмечают, что это соглашение не только укрепляет позиции Intel при поддержке администрации Трампа, но изменяет баланс сил в мировой индустрии. Усиление сотрудничества между двумя американскими лидерами может создать новые вызовы для ключевых конкурентов, включая тайваньскую TSMC и американскую компанию AMD.

Объединение финансовых ресурсов Nvidia с производственными мощностями Intel способно значительно ускорить трансформацию цепочек снабжения в секторе высоких технологий.

В сентябре корпорация Nvidia согласилась инвестировать 5 миллиардов долларов в корпорацию Intel и заявила, что обе компании будут совместно разрабатывать чипы для ПК и центров обработки данных.

Благодаря сотрудничеству с Nvidia, Intel сможет создавать мощные чипы с улучшенной графикой. Это позволит ей более эффективно конкурировать с AMD, которая сейчас захватывает рынок настольных компьютеров и ноутбуков.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины совместно с компанией Nvidia, мировым лидером в сфере вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта, объявили о запуске совместной инициативы в области ИИ.