В США схвалили стратегічні інвестиції $5 млрд Nvidia в Intel

Федеральна торгова комісія США (FTC) оприлюднила повідомлення, згідно з яким антимонопольні органи знімають претензії до інвестицій компанії Nvidia в акції Intel. Це рішення фактично відкриває шлях до реалізації угоди на суму 5 мільярдів доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Reuters.

Nvidia ще у вересні підтвердила намір інвестувати 5 мільярдів доларів у капітал Intel за ціною 23,28 долара за акцію.

Такий крок спрямований на підтримку американського виробника, який наразі проходить через складний процес реорганізації.

Одразу після оголошення рішення регулятора котирування обох компаній продемонстрували впевнене зростання, додавши понад 3%, тоді як акції Intel під час попередніх торгів злетіли майже на 23%.

Аналітики зазначають, що ця угода не лише зміцнює позиції Intel за підтримки адміністрації Трампа, а й змінює баланс сил у світовій індустрії. Посилення співпраці між двома американськими лідерами може створити нові виклики для ключових конкурентів, зокрема тайванської TSMC та американської компанії AMD.

Об’єднання фінансових ресурсів Nvidia з виробничими потужностями Intel здатне значно прискорити трансформацію ланцюжків постачання в секторі високих технологій.

У вересні корпорація Nvidia погодилася інвестувати 5 мільярдів доларів у корпорацію Intel, та заявила, що обидві компанії спільно розроблятимуть чипи для ПК та центрів обробки даних.

Завдяки співпраці з Nvidia, Intel зможе створювати потужні чипи з покращеною графікою. Це дозволить їй ефективніше конкурувати з AMD, яка зараз захоплює ринок настільних комп'ютерів і ноутбуків.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України спільно з компанією Nvidia, світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, оголосили про запуск спільної ініціативи у галузі ШІ.