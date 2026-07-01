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Київ звернувся до ЄС за 6,6 млрд євро оборонного фінансування

Євро
Київ звернувся до ЄС за 6,6 млрд євро оборонного фінансування / Unsplash

Україна звернулася до Європейського Союзу з проханням спрямувати 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру на військову допомогу, розраховуючи використати "вікно можливостей" на полі бою тривалістю 6–9 місяців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

У зверненні зазначається, що загальні оборонні потреби України у 2026 році оцінюються приблизно у 136 млрд євро, з яких державний бюджет покриває близько 53 млрд євро. Водночас додаткове фінансування вже частково забезпечується міжнародною підтримкою.

Зокрема, міністр оборони Михайло Федоров у листі від 26 червня повідомив, що Україна очікує близько 28,3 млрд євро оборонної допомоги в межах кредитного інструменту ЄС обсягом 90 млрд євро. Попри це, значна частина потреб у фінансуванні залишається непокритою.

У листі також підкреслюється, що кошти Європейського фонду миру можуть стати одним із найефективніших інструментів підтримки оборонних зусиль України, якщо будуть спрямовані на найбільш швидкий і відчутний військовий ефект.

Окремо вказується, що Україна оцінює поточну ситуацію на фронті як таку, де Росія сповільнила темпи просування, а українські сили здійснюють контратаки на окремих напрямках і використовують удари по логістиці та енергетичній інфраструктурі противника.

Також повідомляється, що Україна звертається до Контактної групи з питань оборони (формат "Рамштайн") із проханням про додаткові 20 млрд доларів військового фінансування.

Нагадаємо, на початку місяця Німеччина пропонувала, щоб €6,6 мільярда з Європейського фонду миру, які розблокувала Угорщина, передали Україні. З цим не погоджується Польща і планує отримати приблизно €450 мільйонів відшкодування за зброю, яку передали Україні.

Автор:
Тетяна Гойденко