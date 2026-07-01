Киев обратился в ЕС за 6,6 млрд евро оборонного финансирования

Украина обратилась в Европейский Союз с просьбой направить 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира на военную помощь, рассчитывая использовать "окно возможностей" на поле боя продолжительностью 6-9 месяцев.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

В обращении отмечается, что общие оборонные потребности Украины в 2026 году оцениваются примерно в 136 млрд. евро, из которых государственный бюджет покрывает около 53 млрд. евро. В то же время, дополнительное финансирование уже частично обеспечивается международной поддержкой.

В частности, министр обороны Михаил Федоров в письме от 26 июня сообщил, что Украина ожидает около 28,3 млрд. евро оборонной помощи в рамках кредитного инструмента ЕС объемом 90 млрд. евро. Тем не менее, значительная часть потребностей в финансировании остается непокрытой.

В письме также подчеркивается, что средства Европейского фонда мира могут стать одним из самых эффективных инструментов поддержки оборонных усилий Украины, если они будут направлены на наиболее быстрый и ощутимый военный эффект.

Отдельно указывается, что Украина оценивает текущую ситуацию на фронте как таковую, где Россия замедлила темпы продвижения, а украинские силы осуществляют контратаки по отдельным направлениям и используют удары по логистике и энергетической инфраструктуре противника.

Также сообщается, что Украина обращается в Контактную группу по обороне (формат "Рамштайн") с просьбой о дополнительных 20 млрд долларов военного финансирования.

Напомним, в начале месяца Германия предлагала, чтобы 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира, которые разблокировала Венгрия, передали Украине. С этим не соглашается Польша и планирует получить около €450 миллионов возмещения за оружие, переданное Украине.