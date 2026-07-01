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Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 1 июля

овощи
Огурцы в Украине подешевели / Depositphotos

По состоянию на 1 июля 2026 г. в Украине цены на огурцы существенно снизились. Среди овощей борщового набора подешевела молодая капуста, стоимость моркови и лука осталась без изменений.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 1 июля:

Овощи Цена Смена
Картофель 1 2 -1 6 грн + 0 %
Картофель молодой 1 3 -45 грн -16,6%
Лук 18-20 грн +0%
Морковь 30 -35 грн + 0 %
Капуста молодая 22 -25 грн +0%
Помидоры 65 95 грн + 0 %
Огурцы 15 25 грн -25%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самый дешевый а молодой картофель
Сильпо широкий ассортимент овощей
Novus дешевое и помидоры

Какие овощи подешевели больше всего

Цены на старый картофель находятся в пределах 12-16 грн/кг, а молодой картофель подешевел сразу на 16% до 13-45 грн/кг. В целом стоимость картофеля на украинском рынке сейчас на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, огурцы подешевели сразу на 25%, а стоимость помидоров осталась неизменной.

Низкие цены установились на кабачки – 20–25 грн/кг, а баклажаны стоят 90–100 грн/кг.

Прогноз цен

В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.

Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.

К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влекущее средние цены вверх.

Автор:
Светлана Манько