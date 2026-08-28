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В Днепре ТРЦ "Караван" возобновил работу после обстрела РФ: какой график

ТРЦ "Караван" в Днепре потерпел разрушения/Днепропетровская ОВА
ТРЦ "Караван" в Днепре потерпел разрушения/Днепропетровская ОВА

Торгово-развлекательный центр "Караван" в Днепре вернулся к полноценной работе после ликвидации последствий российской атаки, которая произошла в ночь на 25 августа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила администрация ТРЦ на своей официальной странице в Facebook.

Как работает ТРЦ и отдельные арендаторы

ТРЦ принимает посетителей ежедневно с 10:00 до 21:00. При этом в целях безопасности покупателей и персонала во время объявления воздушной тревоги работу комплекса приостанавливают.

"Важно: ради вашей безопасности во время объявления воздушной тревоги ТРЦ приостанавливает работу, а посетителей попросят покинуть помещение", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что часть арендаторов возобновила обслуживание клиентов раньше. В частности, сервис McDrive и строительный гипермаркет "Олди" приступили к работе уже 26 августа.

Фото 2 — В Днепре ТРЦ "Караван" возобновил работу после обстрела РФ: какой график

Напомним, в результате очередного обстрела РФ в ночь на 25 августа по поселку Слобожанское Днепровского района, возгорания возникли как на прилегающей территории ТРЦ "Караван", так и внутри самого здания. Огонь и взрывная волна повредили внутреннюю отделку торгового центра, а также грузовой автомобиль.

Автор:
Татьяна Бессараб

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