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ТРЦ "Караван" в Днепре приостановил работу: россияне попали в здание во время ночной атаки (ФОТО)

ТРЦ "Караван" в Днепре потерпел разрушения
ТРЦ "Караван" в Днепре потерпел разрушения/Днепропетровская ОВА

В ночь на 25 августа российские войска нанесли удар по поселку Слобожанское Днепровского района. В результате вражеской атаки возникли пожары на территории рядом с торгово-развлекательным центром "Караван", а также внутри самого здания.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует ГСЧС.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.

В результате обстрела поврежден грузовой автомобиль и внутренняя отделка помещений торгово-развлекательного центра.

Администрация комплекса приняла решение временно приостановить работу объекта.

"Сегодня ТРЦ 'Караван' не будет работать. Сейчас оцениваем техническое состояние здания. Безопасность наших посетителей и команды — прежде всего. Следите за нашими сообщениями — будем обязательно информировать вас о дальнейшей ситуации", — отметила команда ТРЦ в своем официальном заявлении.

Фото 2 — ТРЦ "Караван" в Днепре приостановил работу: россияне попали в здание во время ночной атаки (ФОТО)
Фото 3 — ТРЦ "Караван" в Днепре приостановил работу: россияне попали в здание во время ночной атаки (ФОТО)
Фото 4 — ТРЦ "Караван" в Днепре приостановил работу: россияне попали в здание во время ночной атаки (ФОТО)
Фото 5 — ТРЦ "Караван" в Днепре приостановил работу: россияне попали в здание во время ночной атаки (ФОТО)
Фото 6 — ТРЦ "Караван" в Днепре приостановил работу: россияне попали в здание во время ночной атаки (ФОТО)
Фото 7 — ТРЦ "Караван" в Днепре приостановил работу: россияне попали в здание во время ночной атаки (ФОТО)

Напомним, 24 августа российские оккупационные войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Одессу и область, повлекшие масштабные разрушения и пожары на гражданских объектах. В городе возникли масштабные возгорания, в том числе пожар охватил гипермаркет "Эпицентр" .

Автор:
Татьяна Бессараб

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