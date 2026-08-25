- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
ТРЦ "Караван" в Днепре приостановил работу: россияне попали в здание во время ночной атаки (ФОТО)
В ночь на 25 августа российские войска нанесли удар по поселку Слобожанское Днепровского района. В результате вражеской атаки возникли пожары на территории рядом с торгово-развлекательным центром "Караван", а также внутри самого здания.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует ГСЧС.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание.
В результате обстрела поврежден грузовой автомобиль и внутренняя отделка помещений торгово-развлекательного центра.
Администрация комплекса приняла решение временно приостановить работу объекта.
"Сегодня ТРЦ 'Караван' не будет работать. Сейчас оцениваем техническое состояние здания. Безопасность наших посетителей и команды — прежде всего. Следите за нашими сообщениями — будем обязательно информировать вас о дальнейшей ситуации", — отметила команда ТРЦ в своем официальном заявлении.
Напомним, 24 августа российские оккупационные войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Одессу и область, повлекшие масштабные разрушения и пожары на гражданских объектах. В городе возникли масштабные возгорания, в том числе пожар охватил гипермаркет "Эпицентр" .