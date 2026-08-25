ТРЦ "Караван" у Дніпрі призупинив роботу: росіяни влучили в будівлю під час нічної атаки (ФОТО)

У ніч на 25 серпня російські війська завдали удару по селищу Слобожанське Дніпровського району. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі на території поруч із торговельно-розважальним центром "Караван", а також усередині самої будівлі.

Як пише Delo.ua, про це інформує ДСНС.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання.

У результаті обстрілу пошкоджено вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення приміщень торговельно-розважального центру.

Адміністрація комплексу ухвалила рішення тимчасово призупинити роботу об'єкта.

"Сьогодні ТРЦ 'Караван' не працюватиме. Наразі оцінюємо технічний стан будівлі. Безпека наших відвідувачів і команди — передусім. Слідкуйте за нашими повідомленнями — обов’язково інформуватимемо вас про подальшу ситуацію", — зазначила команда ТРЦ у своїй офіційній заяві.

Нагадаємо, 24 серпня російські окупаційні війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Одесу та область, спричинивши масштабні руйнування та пожежі на цивільних об'єктах. У місті виникли масштабні загоряння, зокрема пожежа охопила гіпермаркет “Епіцентр”.