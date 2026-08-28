У Дніпрі ТРЦ “Караван” відновив роботу після обстрілу РФ: який графік

Торговельно-розважальний центр “Караван” у Дніпрі повернувся до повноцінної роботи після ліквідації наслідків російської атаки, яка сталася вніч на 25 серпня.

Як пише Delo.ua, про це повідомила адміністрація ТРЦ на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Як працює ТРЦ та окремі орендарі

ТРЦ приймає відвідувачів щодня з 10:00 до 21:00. При цьому задля безпеки покупців та персоналу під час оголошення повітряної тривоги роботу комплексу призупиняють.

"Важливо: заради вашої безпеки під час оголошення повітряної тривоги ТРЦ призупиняє роботу, а відвідувачів попросять покинути приміщення", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що частина орендарів відновила обслуговування клієнтів раніше. Зокрема, сервіс McDrive та будівельний гіпермаркет "Олді" розпочали роботу вже 26 серпня.

Нагадаємо, внаслідок чергового обстрілу РФ у ніч на 25 серпня по селищу Слобожанське Дніпровського району, займання виникли як на прилеглій території ТРЦ "Караван", так і всередині самої будівлі. Вогонь та вибухова хвиля пошкодили внутрішнє оздоблення торговельного центру, а також вантажний автомобіль.