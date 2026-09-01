Тривоги зупиняли ТРЦ понад п’яту частину робочого часу у серпні

У серпні 2026 року повітряні тривоги тривали протягом 21,8% робочого часу торговельних центрів України, встановивши новий антирекорд. Для порівняння, у липні цей показник становив 20,1%, а рік тому - 9,4%.

Як пише Delo.ua, про це інформує Українська рада торгових центрів.

Серпень став рекордним за простоями ТРЦ

Цей показник перевищив попередній рекорд, зафіксований у липні, коли повітряні тривоги припадали на 20,1% робочого часу торговельних центрів. Для порівняння, у серпні 2025 року частка становила 9,4%.

Порівняно з липнем цього року зросли всі основні показники, які відстежують у дослідженні: загальна кількість повітряних тривог, їхня кількість у робочий час ТЦ, а також сумарна тривалість тривог та час вимушених простоїв торговельних об’єктів.

Лідери за частотою повітряних тривог у період з 10:00 до 21:00 залишилися незмінними. Найвищі показники у серпні зафіксували в таких регіонах:

Донецька область - 82%;

Сумська область - 76,4% ;

Запорізька область - 71,4% ;

Харківська область - 60,3% ;

Чернігівська область - 40,1%.

Водночас найбільш помітне зростання показників протягом серпня припало на Київ та Київську область.

Скільки часу ТЦ простоювали

У середньому по Україні через повітряні тривоги торговельні центри були змушені простоювати 6,4 робочого дня у серпні 2026 року.

Від початку повномасштабного вторгнення сумарний час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги вже становить 166,8 робочого дня.

Зростання тривалості тривог безпосередньо впливає на роботу торговельних центрів, оскільки під час сигналу повітряної тривоги вони змушені призупиняти роботу та евакуювати відвідувачів і персонал.

Раніше повідомлялось, уряд готується ухвалити рішення щодо адаптації роботи державних установ, підприємств, транспорту та критичної інфраструктури під час тривалих повітряних тривог.

Якщо припустити, що під час повітряної тривоги зупиняється половина економіки, збитки за одну добу тривоги в Україні умовно становитимуть 9 млрд грн.

Уряд і раніше намагався адаптувати систему оповіщення під нові реалії: наприкінці 2025 року запрацювала диференціація сигналу тривоги за районами, яка, за словами тодішньої премʼєрки Юлії Свириденко, дала змогу скоротити тривалість тривог у громадах, де реальної загрози немає.