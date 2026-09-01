Ринок сталі в РФ різко зріс через удари дронів: метал йде на захист НПЗ та ремонти

Російські металургійні підприємства фіксують тимчасове відновлення внутрішнього попиту та цін на сталь. Головними драйверами зростання стали відновлення заморожених будівельних проєктів і потреба в ремонті та захисті об'єктів, пошкоджених українськими ударами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Попит на металопрокат у РФ почав активізуватися в липні й продовжив зростати в серпні. Зокрема, у Московському регіоні ціна на гарячекатаний рулон підскочила приблизно на 30% із січня, а вартість будівельної арматури зросла на 74%. Такий різкий стрибок змусив Федеральну антимонопольну службу РФ розпочати розслідування в середині серпня.

Чому зростає внутрішній попит

Пожвавлення виробництва на заводах "Северсталь", ММК та НЛМК стимулювали такі чинники:

Захист від дронів та ремонти: арматуру масово використовують для зміцнення укриттів, захисних бар'єрів та створення металевих сіток і риштувань довкола нафтопереробних заводів (НПЗ);

Відновлення інфраструктури: удари по портах, НПЗ і великих складах маркетплейсів Wildberries та Ozon спричинили мільярдні збитки логістиці, що потребує відбудови;

Державні та інфраструктурні проєкти: активізація будівництва інфраструктури, зокрема високошвидкісної залізниці, яку підтримує центробанк РФ для стимулювання економіки.

Тимчасовий ефект і проблеми з експортом

Попри локальний сплеск замовлень, експерти називають це полегшення тимчасовим. Уже наприкінці серпня внутрішні ціни на метал знову почали знижуватися.

Водночас російський експорт сталі стикається з масштабними логістичними збоями: відвантаження через ключовий чорноморський порт у Новоросійську були заблоковані понад два тижні, що тисне на експортні доходи виробників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС скорочує квоти на імпорт сталі. Блок зменшив безмитні обсяги для захисту власного ринку від дешевої продукції, зробивши виняток для постачання з України.