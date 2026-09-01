Аудит МОЗ виявив помилки на 6,09 млрд грн: які порушення знайшла Рахункова палата

Рахункова палата завершила перший фінансовий аудит консолідованої звітності Міністерства охорони здоров’я за 2025 рік. Аудит охопив 217,2 млрд грн касових видатків і 32,9 млрд грн активів МОЗ та підпорядкованих йому установ

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба вищого державного органу фінансового контролю.

За результатами перевірки аудитори надали думку із застереженням. У звітності залишилися невиправлені помилки на 6,09 млрд грн.

Що виявили

Найбільше викривлення стосується фінансових інвестицій. Їх у звітності МОЗ і НСЗУ занизили щонайменше на 5,1 млрд грн.

Також аудитори встановили завищення дебіторської заборгованості МОЗ щонайменше на 590 млн грн. Зокрема, 265,3 млн грн стосувалися товарів, термін придатності яких завершився у 2012–2025 роках, ще 324,7 млн грн — майна, яке медзаклади вже використали або ввели в експлуатацію.

У НСЗУ дебіторську заборгованість завищили на 502,1 млн грн. Крім того, МОЗ не розкрило у звітності інформацію про активи на 1,1 млрд грн та внутрішню дебіторську заборгованість на 168,1 млн грн, які обліковуються за закладами на тимчасово окупованих територіях.

Через проблеми з обліком внутрішньогрупових операцій аудитори не змогли підтвердити частину показників. Зокрема, дебіторську заборгованість завищили щонайменше на 64,5 млн грн, а зобов’язання — на 33,5 млн грн.

Під час аудиту МОЗ виправило помилки на 295,4 млн грн. Рахункова палата надала МОЗ 16 рекомендацій, а НСЗУ — чотири.

Серед них — покращення бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, інвентаризація заборгованості, перегляд обліку фінансових інвестицій і повніше розкриття інформації у фінансовій звітності.

Нагадаємо, Рахункова палата України виявила порушення та невідповідності на майже 350 млрд грн під час аудиту закупівель озброєння та військової техніки за 2024–2025 роки. Понад 90% усіх контрактів укладали без конкурентних процедур.