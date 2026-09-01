Ключову дорогу до Словаччини ремонтують: що вже зробили

Дорожники продовжують ремонт міжнародної траси М-08 на Закарпатті. Із 19 км дороги, що обходить Ужгород і веде до кордону зі Словаччиною, вже відновлено близько 45 тис. м² покриття.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Ремонт дороги

Роботи виконують за технологією відновлення великими картами з підсиленням. Вона передбачає комплексний ремонт пошкоджених ділянок і дає змогу підвищити міцність та стійкість дорожнього полотна до значних транспортних навантажень.

Загальна протяжність дороги М-08 у межах Закарпатської області становить 19 км. Автошлях проходить в обхід Ужгорода та забезпечує під’їзд до міжнародного пункту пропуску "Ужгород - Вишнє Нємецьке" на українсько-словацькому кордоні.

Пункт пропуску використовується для вантажного, автобусного та пасажирського сполучення. Його інфраструктура наразі також модернізується.

Дорога М-08 має важливе значення для транспортного сполучення із західним кордоном України, особливо з огляду на значне навантаження на прикордонну інфраструктуру.

Очікується, що відновлення автошляху сприятиме стабільнішому руху транспорту, підвищить пропускну спроможність напрямку та покращить безпеку дорожнього руху.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині будують майже 30-кілометрову ділянку автодороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка. Чотирисмугова траса зможе пропускати понад 25 тисяч автомобілів на добу, що скоротить час у дорозі між Дніпром і Києвом.