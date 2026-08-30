Уряд змінить правила роботи економіки під час тривалих повітряних тривог

Уряд готується ухвалити рішення щодо адаптації роботи державних установ, підприємств, транспорту та критичної інфраструктури під час тривалих повітряних тривог.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, відповідні пропозиції планують сформувати вже на початку наступного тижня і представити їх громадськості та розпочати реалізацію. Вони стосуються адаптація роботи держави, Києва, економіки та критичної інфраструктури до тривалих повітряних тривог і нових способів російських атак.

Корецький підкреслив, що тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку населення, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя.

"Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи й алгоритми реагування мають змінюватися", – зазначив очільник уряду.

Він додав, що відповідні рішення мають напрацювати головнокомандувач, Міністерство внутрішніх справ, ДСНС, мер Києва, представники Офісу президента та РНБО. Серед напрямів, які планують переглянути, – робота підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організація логістики й транспорту, функціонування метро й інших об’єктів інфраструктури.

Окремо уряд планує переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози. При цьому нові рішення мають забезпечувати інформування населення без створення додаткових ризиків для безпеки.

У Києві постійні повітряні тривоги

Кількість повітряних тривог у Києві за добу 29 серпня сягнула десяти, а їх загальна тривалість склала 11 годин та 9 хвилин, тобто майже половину доби.

Росія все частіше атакує столицю комбінованими ударами дронів і ракет, які розтягуються в часі, змушуючи місто годинами перебувати в режимі тривоги. Це паралізує наземний транспорт, зокрема наземні ділянки метро, які з міркувань безпеки зупиняють роботу під час тривоги.

Згідно із даними Київської міської військової адміністрації, загалом за три останні доби у столиці було 35 тривог загальною тривалістю 36 годин та 29 хвилин, періодів без тривог був менше, аніж з ними.

Якщо припустити, що під час повітряної тривоги зупиняється половина економіки, збитки за одну добу тривоги в Україні умовно становитимуть 9 млрд грн.

Уряд і раніше намагався адаптувати систему оповіщення під нові реалії: наприкінці 2025 року запрацювала диференціація сигналу тривоги за районами, яка, за словами тодішньої премʼєрки Юлії Свириденко, дала змогу скоротити тривалість тривог у громадах, де реальної загрози немає.



