В Северодонецке 30% домов уже непригодны для проживания, - глава ОВА

В Северодонецке Луганской области 30% домов города уже непригодны для проживания из-за вражеских обстрелов.

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Об этом заявил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

"За последние несколько дней количество обстрелов значительно увеличилось. У нас страдают и новые кварталы. Вчера горел десятиэтажный дом. 70% домов повреждены, и до 30% уже не пригодны для проживания", - рассказал Стрюк.

Напомним, 6 мая в областной военной администрации Северодонецка заявили, что российские войска пытаются штурмовать административный центр Луганской области с нескольких направлений, но ВСУ стойко держат оборону.