У Сєвєродонецьку 30% будинків вже непридатні для проживання, - голова ОВА

У Сєвєродонецьку Луганської області 30% будинків міста вже непридатні для проживання через ворожі обстріли.

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Про це заявив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

"За останні кілька днів кількість обстрілів значно збільшилася. У нас страждають і нові квартали. Вчора горів десятиповерховий будинок. 70% будинків пошкоджено, і до 30% вже не придатні для проживання", - розповів Стрюк.

Нагадаємо, 6 травня в обласній військовій адміністрації Сєвєродонецька заявили, що російські війська намагаються штурмувати адміністративний центр Луганської області з кількох напрямків, але ЗСУ стійко тримають оборону.