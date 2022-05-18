- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Луганская область осталась без света: обесточена последняя крупная подстанция из-за боевых действий
Луганская область полностью осталась без электроэнергии из-за обесточивания последней крупной подстанции.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
"Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ. Россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию", - отметил глава Луганской области Сергей Гайдай.
По его словам, разрушения очень серьезные, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, по состоянию на 15 мая, под контролем Украины остается только 10% территории Луганской области. Это Северодонецк, Лисичанск, окрестности Рубежного и Горная община.
Также 17 мая в Генштабе сообщили, что российские военные вели активное наступление на Северодонецк Луганской области, но в ходе боев за поселок Сиротино враг понес большие потери и отступил.