Луганская область осталась без света: обесточена последняя крупная подстанция из-за боевых действий

Луганская область полностью осталась без электроэнергии из-за обесточивания последней крупной подстанции.

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Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

"Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи напряжением 220 кВ. Россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию", - отметил глава Луганской области Сергей Гайдай.

По его словам, разрушения очень серьезные, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.

Напомним, по состоянию на 15 мая, под контролем Украины остается только 10% территории Луганской области. Это Северодонецк, Лисичанск, окрестности Рубежного и Горная община.

Также 17 мая в Генштабе сообщили, что российские военные вели активное наступление на Северодонецк Луганской области, но в ходе боев за поселок Сиротино враг понес большие потери и отступил.