"Слуги народа" предлагают Раде признать ФСБ и Генштаб РФ террористическими организациями

Пять депутатов Верховной Рады предлагают парламенту признать Федеральную службу безопасности России и Генеральный штаб Вооруженных сил РФ террористическими организациями, а также обратиться за их международным признанием к Совету безопасности Организации Объединенных наций.

Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Раде 7 сентября под №6001. Авторами документа значатся депутаты от "Слуги народа" Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Георгий Мазурашу, а также Тарас Батенко и Игорь Гузь из группы "За будущее".

"Сейчас для Украины наибольшая террористическая угроза возникает не с учетом тенденции развития международного терроризма, а из-за агрессивной политики России, направленной на дестабилизацию и дезинтеграцию нашего государства и связанную с этим организацию и поддержку диверсионно-террористической деятельности квазигосударственных образований "ДНР" и "ЛНР", а также организаций сепаратистского толка вроде "Харьковских партизан" и других", — говорится в пояснительной записке к нему.

Нардепы отмечают, что Служба безопасности Украины постоянно информирует о предупреждении совершения террористических актов и задерживает участников террористических и диверсионно-разведывательных групп.

"Но, к сожалению, у террористов есть и успешные попытки, в результате которых Украина понесла невосполнимые людские потери", — указывают они.

Авторы также указывают ряд событий, произошедших до мая 2016 года, которые они относят в эту категорию:

17.07.2014 — сбит пассажирский самолет Malaysian airlines рейса MH17;

03.08.2014 — подрыв коммуникаций госпредприятия "Завод имени Малышева";

17.09.2014 — взрывы вблизи Лозовского военкомата;

13.01.2015 — уничтожен гражданский пассажирский автобус в районе Волновахи Донецкой области;

24.01.2015 — обстрелы жилых массивов Мариуполя Донецкой области;

10.02.2015 — обстрелы Краматорска Донецкой области;

22.02.2015 — теракт во время шествия в Харькове;

14.04.2016 — взрыв автомобиля в поселке Новоалексеевка Херсонской области.

"В целом методы, используемые поддерживаемыми РФ вооруженными подразделениями так называемых "ДНР" и "ЛНР", деятельность которых осуществляется при непосредственном руководстве и участии кадровых офицеров ФСБ РФ и Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ для достижения своих политических целей, соответствуют методам деятельности группировок, признанных террористическими рядом стран и международных организаций", — считают депутаты.

По их мнению, принятие документа создаст дополнительные гарантии прекращения и предупреждения нарушений территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, консолидирует усилия Украины и мирового сообщества по противодействию международному терроризму как на востоке Украины, так и в мире в целом.

Напомним, что ранее Дунда и Аликсийчук внесли в Раду законопроект, которым предложили легализировать в Украине второе гражданство.