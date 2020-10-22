"Это безобразие": Потураев настаивает на криминализации политических контактов с Россией

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Никита Потураев настаивает на необходимости введения уголовной ответственности за несанкционированные политические контакты с представителями России. Об этом он сказал в интервью изданию "Левый берег".

Политик, в частности, возмутился тем, что его коллега по парламенту и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в начале октября съездил в РФ и встретился там с ее президентом Владимиром Путиным, попросив о поставках российской вакцины против Covid-19.

"Все наблюдают эти вояжи Медведчука и компании к Путину. Лично я выступаю за криминализацию несанкционированных политических контактов с лицами государства-агрессора", — сказал нардеп.

Он напомнил, что еще в декабре 2019 года вместе с депутатами от фракции "Голос" Святославом Вакарчуком и Андреем Осадчуком внес в парламент законопроект №2612 о запрете сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора.

"Но он "благополучно" завис. Правда, лично я продолжаю настаивать, что это безобразие. Когда мы ведем там войну, украинские политики совершенно спокойно катаются в Москву, встречаются с президентом Путиным, решают вопросы об Украине, говорят о мифической вакцине. Нет, не имеют права! Это государство, которое с нами воюет!" — подчеркнул нардеп.

Потураев признал, что такие инициативы отталкивают от "Слуги народа" людей, голосовавших за Владимира Зеленского на президентских выборах и склонных ныне поддерживать популярные на юго-востоке Украины партии. При этом политик дал понять, что считает, что рано или поздно этот электорат все равно оказался бы потерянным для его политсилы, и жесткие антироссийские решения просто ускорили бы это.

"Да, после таких жестких решений, конечно, мы бы еще быстрее потеряли этого избирателя. Но ядро поддержки партии все равно сохраняется", — уверен депутат.

Напомним, Потураев предрек проигрыш кандидатов в мэры от "Слуги народа". Кроме того, он признал, что СН не занималась партийным строительством на местах, и считает падение ее рейтинга закономерным, однако не связанным с этим обстоятельством.