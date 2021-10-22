Бунт в "Голосе": "раскольники" требуют сменить главу фракции Железняка на Устинову

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил на заседании парламента о том, что большинство членов фракции "Голос" решило сместить Ярослава Железняка с должности председателя фракции.

"Сегодня в адрес председателя Верховной Рады поступило письмо с подписями 11 из 20 народных депутатов — членов депутатской фракции политической партии "Голос", в котором они просят объявить на пленарном заседании ВР о — цитирую дословно — нарушении требований части 4 статьи 6 закона "О комитетах Верховной Рады" народным депутатам Железняком Ярославом Ивановичем в части незаконного занятия должностей первого заместителя [руководителя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики] и главы депутатской фракции", — сказал он.

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В нем авторы указывают, что данный факт был официально зафиксирован в письме, поступившем группе нардепов от комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады и датируемым 24 сентября 2021 года.

"Следующее: прекращение полномочий главы депутатской фракции "Голос" в Верховной Раде девятого созыва Железняка в связи с нарушением требований законодательства, а также решением большинства от конституционного состава фракции "Голос" от 12 июля 2021 года об увольнении Железняка с должности главы депутатской фракции", — продолжил Стефанчук.

Кроме того, он сообщил, что авторы обращения просят, чтобы до избрания председателя фракции "Голос" его обязанности временно исполняла "по решению большинства от состава фракции" Александра Устинова.

Спикер также сообщил, что к этому письму было добавлено указанное письмо регламентного комитета от 24 сентября в адрес ряда нардепов от "Голоса", решение большинства членов фракции от 12 июля об увольнении Железняка, а также положение о самой фракции.

В свою очередь после этого слово взял сам Железняк, пояснивший, что 11 голосов членов фракции для его смещения недостаточно и это письмо не имеет юридических последствий и останется просто заявлением.

"Давайте я еще раз объясню, что только что прозвучало заявление отдельных депутатов — 11 депутатов, даже не 14, как нужно согласно положению. Это заявление базируется или на поддельных документах, или на ничтожных документах, потому что ни глава фракции, ни заместитель главы фракции, которые тоже тут рядом, ни политический совет фракции "Голос" не принимали никакого решения по этому вопросу", — заявил нардеп.

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Он напомнил коллегам, что фракция "Голос" в своей работе должна руководствоваться только положением о фракции, где прописано требование о 14 голосах.

"И коллеги, я надеюсь, 14 отличают от какой-либо другой цифры. Потому прошу это заявление в очередной раз считать юридически ничтожным и не несущим никаких последствий или изменений в руководстве фракции "Голос", — подчеркнул Железняк.

На своей странице в Facebook Железняк также обвинил представителей "Справедливости" в том, что их инициатива на самом деле исходит из-за влияния на них Офиса президента. Отметим, что вторая сторона ранее точно так же обвиняла в связях с ОП официальное руководство "Голоса".

"Что там решили отдельные "тушки", в каком кабинете Офиса президента, и почему считают, что именно им позволено нарушать закон, мы не знаем... Интригой для меня остается лишь то, чем думала так называемая "Справедливость", когда подделывала документы. Результат не получили, а вот дополнительную зацепку и рычаг влияния на себя со стороны Банковой сделали своими руками", — заявил он.

Напомним, что 16 июня половина из 20 членов фракции "Голос" объявила о создании депутатского объединения "Справедливость" и о недоверии Железняку. Они также инициировали исключение из состава фракции главы партии Киры Рудик.

В объединение вошли Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин, а 7 сентября было объявлено, что к ним присоединился и Ярослав Рущишин.

На съезде партии "Голос" 29 июля из этой политсилы были исключены семеро депутатов Рады, вошедших в это объединение, — Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Цабаль, Клименко и Бобровская.

Отметим, что перед объявлением упомянутого письма Стефанчуком, утром 22 октября, Устинова прямо в здании Рады получила травму головы при невыясненных пока обстоятельствах. Стефанишина заявила, что на нее "упал дверной засов".