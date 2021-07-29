Бесславный конец: кто похоронил партию "Голос" и что будет с ее "остатками"

На парламентских выборах 2019 года новосозданная партия "Голос" получила 5,82% голосов избирателей. Таков результат политсилы, которую возглавлял главная рок-звезда Украины с депутатским бэкграундом Святослав Вакарчук, принес ей 20 депутатских мандатов и позволил стать частью оппозиции в Верховной Раде 9-го созыва. Впрочем, на этом история успеха "Голоса", по сути, закончилась: партия долгое время не могла определиться со своей позицией, начала стремительно терять рейтинг, а позднее лишилась и медийно узнаваемого лидера. Закончилось все расколом.

В четверг, 29 июля, семь народных депутатов покинули ее ряды, и это, по сути, является концом ее истории. И несмотря на то, что эти депутаты, вероятно, и останутся в парламенте и, как ни странно, во фракции "Голоса", политсила под этим брендом жизнеспособной уже не будет.

Delo.ua рассказывает, что стало причиной краха партии "Голос" и чего стоит ожидать от ее депутатов дальше.

Новая реальность: без партии, но во фракции

Согласно исследованию социологической группы "Рейтинг", проведенному с 23 по 25 июля 2021 года, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, то партия "Голос" смогла бы набрать примерно 2% голосов избирателей. Несмотря на то, что с августа 2019 года — лучшего периода для политсилы в контексте поддержки избирателей — партия потеряла всего примерно 3% голосов, для нее этот результат является фатальным.

Особенно на "Голосе" отразился произошедший раскол, который не так давно был вынесен в публичное пространство. Так, 10 из 20 нардепов от фракции политсилы заявили о создании отдельного депутатского объединения "Справедливость". Причиной этого, как заявила представительница политсилы Александра Устинова, стало то, что "большая часть руководства предала ценности, которые мы декларировали на выборах, и принципы, по которым мы обещали работать". Депутатка обвинила руководство "Голоса" в коррупции и саботаже работы антикоррупционных органов. Также, по ее словам, ее коллег в Киевском городском совете заставляют голосовать по спорным земельным вопросам.

29 июля стало известно, что ряд нардепов от "Голоса" покидают ряды партии. В частности, из "Голоса" вышли нардепы Александра Устинова, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Владимир Цабаль, Роман Лозинский, Юлия Клименко и Ольга Стефанишина. Причем последняя сделала это демонстративно, написав заявление о выходе на клочке туалетной бумаги.

Впрочем, не все так просто, отмечает директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко. Так, по его мнению, перечисленные выше депутаты хоть и покинут партию, но из фракции "Голоса" вряд ли выйдут: согласно Конституции Украины, в случае выхода из фракции они должны сложить мандаты. Поэтому, как предполагает эксперт, эти депутаты фактически будут и дальше входить во фракцию "Голоса", но позиционируя себя при этом как внефракционных.

"Они и не напишут заявления о выходе из фракции, поскольку если они выйдут из нее — их лишат мандата, ведь большинство депутатов в "Голосе" — те, кто прошли по списку. Они на это не пойдут, терять мандат они точно не хотят, потому и пишут заявление о выходе именно из партии", — говорит Петренко.

Пока не имеет права на официальное существование и объединение "Справедливость", ведь в его составе должно быть минимум столько же депутатов, сколько насчитывается в самой маленькой фракции: в данном случае — 20, которые были у того же "Голоса".

Но все же, как предполагает эксперт, в будущем депутаты от фракции "Голос" попытаются организоваться. Но пока, как в случае со "Справедливостью", это могут быть только условные депутатские группы. Второй вариант: им нужно будет привлекать в свои ряды внефракционных народных депутатов, но успех этой идеи сейчас выглядит крайне сомнительным.

В чем причина краха "Голоса"?

Несмотря на то, что до конца работы Верховной Рады 9-го созыва народные депутаты от "Голоса" все же могут сохранить свои мандаты, для партии все происходящее уже является концом, считает Петренко.

"Это финал для проекта, поскольку "Голос" партией стать так и не успел, в том формате, в котором он был после ухода Вакарчука. Депутаты разделились 50/50, такое же деление есть и в их ячейках. Вряд ли они после таких заявлений и сегодняшних перформансов смогут достичь согласия. Я так понимаю, что и самим спонсорам не интересна эта политическая сила. Возможно, они заинтересованы в том, чтобы депутаты оставались, но будущего они в ней уже не видят", — считает Петренко.

Да и сам бренд "Голос", как отмечает эксперт, уже является непривлекательным, ведь ассоциируется исключительно с разочарованием избирателей. Это означает, что в следующем избирательном цикле и на следующих выборах вряд ли украинцы вообще услышат что-то об этой политсиле. По мнению Петренко, попробовать свои силы в политике может разве что шоумен Сергей Притула — по крайней мере, в силу своей узнаваемости и позиционирования, связанного с общественно важной деятельностью. Хотя и он в последнее время с политической арены практически исчез.

"Причины произошедшего — это, скорее всего, вопрос внутреннего разлада: они что-то не поделили. Кто-то, возможно, был готов быть более благосклонным к позиции власти в некоторых вопросах, а другие — наоборот, считали, что нужно быть более оппозиционным. Или, например, кого-то за что-то "поблагодарили", а кого-то — нет. Скорее всего, сыграл роль вопрос о том, кто должен быть главным после ухода Вакарчука. И момент меркантильных интересов", — объясняет Петренко.

При этом эксперт отмечает и ту роль, которую во всей истории сыграл лично Святослав Вакарчук. Для артиста, напомним, это был уже второй поход в политику: в 2007 году он получил мандат в рядах блока "Наша Украина — народная самооборона". Но и первая, и вторая его попытки быть политиком завершились одинаково — он досрочно сложил депутатские полномочия. И, как отмечает Петренко, хоть рейтинг "Голоса" падал и до его ухода, решение покинуть и Раду, и партию стало одним из крупнейших гвоздей в крышку гроба политсилы.

"У "Голоса" не получилось, потому что у них не стало харизматичного лидера. В Украине успехом пользуются лидерские партии, а у них этого не было. Они не занимали четкую позицию, "метались" в оппозиции, долго определялись. Это какая-то хрупкость позиции, недостаток принципиальности, понятности. А украинцы любят четкость: с кем ты и за что ты, — говорит Петренко. — Но скорее всего, причина, по которой у них не получилось — это фактор Вакарчука. Он сделал то, чего боялись и за что его критиковали — пришел и снова ушел".

Эксперт отмечает, что избиратели поддержали "Голос" в силу того, что знали и верили именно лидеру партии, артисту, ставшему ее лицом. Его уход и то, что он не определил при этом будущее партии, как раз и стали теми факторами, которые "похоронили" "Голос". Сразу после его ухода партия должна была продемонстрировать свою позицию и видение будущего, но так этого и не сделала. Взамен — погрязла во внутренних ссорах, растеряв остатки своего политического потенциала, считает эксперт.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua