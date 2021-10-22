Политика 1 час назад

Нардеп Устинова получила травму головы в здании Верховной Рады (ФОТО)

Коллега депутата говорит, что на нее каким-то образом упал дверной засов

Фото: Facebook-страница Ольги Стефанишиной
Фото: Facebook-страница Ольги Стефанишиной
Фото: Facebook-страница Ольги Стефанишиной
Фото: Facebook-страница Ольги Стефанишиной
Фото: Facebook-страница Ольги Стефанишиной
Фото: Facebook-страница Ольги Стефанишиной

Депутат Верховной Рады Александра Устинова, формально входящая во фракцию "Голос", но представляющая отколовшееся от нее объединение "Справедливость", утром 22 октября получила травму головы прямо в здании парламента.

Об этом сообщила в Facebook соратница Устиновой Ольга Стефанишина. Подробности инцидента она не приводит, однако, по утверждению нардепа, на голову ее коллеге "упал дверной засов".

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"Утро начинается не с кофе, а со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", — написала Стефанишина.

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Сама же Устинова прокомментировала случившееся еще более кратко. "Когда утро в Верховной Раде началось неожиданно", — написала она в Facebook, приложив к посту соответствующее фото.

Напомним также, что недавно в зале Раде произошел инцидент с внефракционным нардепом Гео Леросом, который в свое время был исключен из фракции "Слуга народа" и считался близким к "Голосу": прямо во время выступления с трибуны на него напал заместитель главы фракции СН Николай Тищенко.

При этом в ноябре прошлого года Лерос подрался с другим нардепом, исключенным из фракции СН, — уличенным в получении взятки Александром Юрченко.

Отметим также, что сама Устинова на местных выборах баллотировалась от "Голоса" в мэры Винницы, но потерпела провал, набрав лишь 3,35% (3,1 тысячи) голосов и заняв пятое место.

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