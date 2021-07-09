"Был под наркотой": подозреваемый во взяточничестве нардеп Юрченко попал в ДТП (ВИДЕО)

Во Львове попал в ДТП народный депутат Александр Юрченко, которого исключили из фракции "Слуга народа" из-за подозрения в получении взятки.

Освидетельствование якобы показало, что он находился под действием наркотиков, сообщает "ТСН".

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По данным издания, Юрченко на "Мустанге" задним ходом выезжал с платной парковки в центре города и ударил авто, которое стояло в пробке. При этом депутат якобы пытался скрыться с места аварии.

Указано, что второй участник ДТП начал снимать Юрченко, но тот набросился на него с кулаками и вырвал телефон.

По информации журналистов, патрульные полицейские, которые приехали на вызов, заподозрили, что Юрченко находится в наркотическом опьянении, и повезли его на освидетельствование.

"Результат теста это подтвердил", — говорится в сообщении.

В свою очередь депутат отказался комментировать журналистам инцидент.

Информацию о том, что Юрченко был под наркотиками, обнародовали также львовское издание varta1 и другой нардеп Гео Лерос.

Напомним, 13 сентября 2020 года появилась информация, что НАБУ разоблачило на взятке помощника Юрченко Ивана Фищенко.

Бюро показало записи прослушки обоих, но генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что для объявления подозрения "недостаточно доказательств".

Позднее она все же подписала подозрение: обоих фигурантов арестовали.

Вскоре помощник депутата вышел под залог в 1 млн грн, а сам Юрченко — в 3 млн грн.

Как сообщалось, 17 сентября 2020 года Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

В ноябре прошлого года Юрченко и Лерос подрались в кулуарах Верховной Рады.