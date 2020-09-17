Генпрокуратура вручила нардепу Юрченко подозрение. Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Офис генеральной прокуратуры вручил подозрение в получении взятки народному депутаты из фракции "Слуга народа" Александру Юрченко.

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

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"Генеральный прокурором, по результатам изучения материалов уголовного производства, составлено и подписано сообщение о подозрении народному депутаты Украины — члену комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательстве на предоставление неправомерной выгоды служебного лица", — отмечается в сообщении.

Максимальная санкция статей, по которым составлено подозрение, предусматривают от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. По данным следствия, нардеп в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника взятку в размере $13 тысяч за внесение законопроекта и, в дальнейшем, еще $200 тысяч для подкупа других народных депутатов, чтобы они проголосовали за его предложения.

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"В середине августа текущего года правоохранителями был зафиксирован факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части средств", — говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

Напомним, что ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения помощнику народного депутата, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает в пособничестве дачи взятки. По информации САП, следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн 552 грн залога.

Также в Офисе президента Украины (ОП) заявили, что видео, которое предоставили следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) доказывает, что попавшийся на коррупции Александр Юрченко не имеет ни политических, ни моральных оснований дальше оставаться депутатом Верховной Рады.