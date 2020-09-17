Скандал со взяткой в "Слуге народа": арестованный "помощник" Юрченко вышел из СИЗО

Подозреваемый во взяточничестве в сговоре с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Юрченко и задержанный НАБУ Иван Фищенко вышел из СИЗО под залог 1 млн грн.

Об этом заявила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии УП.

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"Вчера внес залог в полном объеме", — доложила она.

В то же время в разговоре с журналистами во время судебного заседания 15 сентября Фищенко рассказывал, что денег на залог у него нет.

"5 миллионов (такой залог просила прокуратура)? Вы шутите? Конечно, нет (согласно декларации супругов Фищенко, по состоянию на конец 2019 года у них было в сбережениях около 584 800 грн)", — говорил он.

Ранее Ивана Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом "Слуги народа" Александром Юрченко, взяли под арест с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. При этом часть денег якобы была обещана самому нардепу.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова с трибуны Верховной Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств.

17 сентября стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко и даже ходатайство об аресте для него.

Юрченко, который написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа", и Фищенко свою вину отрицают.