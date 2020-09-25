Коррупция в "Слуге народа": за нардепа Юрченко внесли 3 млн грн залога

За народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте, внесли 3 млн 1 656 грн залога.

Об этом заявил пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемериc в комментарии "Украинской правде".

"За нардепа внесли залог в полном объеме", — доложила она.

При этом Чемерис уточнила, что деньги внесли 24 сентября.

Сейчас ВАКС предоставил справку, которая подтверждает поступление денег и служит свидетельством для того, чтобы человека выпустили из СИЗО.

В то же время пока неизвестно, вышел ли Юрченко из-под ареста.

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по части 5 статьи 27 и части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. При этом часть денег была обещана самому нардепу.

Генпрокурор Ирина Венедиктова с трибуны Рады 15 сентября заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, так как для этого недостаточно обстоятельств. 17 сентября стало известно, что Венедиктова подписала подозрение Юрченко и даже ходатайство об аресте для него.

17 сентября парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко. Детективы НАБУ вручили ему подозрение и ходатайствовали об аресте с альтернативой 6,5 млн грн залога.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября суд арестовал Юрченко с возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1 656 грн.