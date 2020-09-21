Суд арестовал нардепа Юрченко, но разрешил выйти под залог в 3 млн гривен

Высший антикоррупционный суд избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

Такое решение суд вынес в понедельник вечером, сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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"Ходатайство детектива удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Юрченко ... меру пресечения в виде содержания под стражей до 9.11 в рамках досудебного расследования. Взять подозреваемого Юрченко ... под стражу в зале суда. Определить подозреваемому залог... в сумме 3 млн 1 тыс. 656 грн", — говорится в определении суда.

В случае внесения залога на Юрченко будут возложены следующие обязательства: носить электронное средство контроля, прибывать к детективу по первому вызову, уведомлять об изменении места проживания и работы, сдать документы для выезда за границу.

В ходе заседания судья, зачитывая материалы дела, сказала, что у Юрченко коронавируса не выявлено.

Напомним, на предыдущее заседание суда Юрченко не явился, мотивируя это тем, что контактировал с больным, зараженным коронавирусом. Заседание было перенесено.

Ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали помощника народного депутата Александра Юрченко при получении взятки. В НАБУ сообщили, что летом 2020 года бюро получило оперативную информацию о существовании организованной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование полномочий и обязанностей народных депутатов. Для расследования была разработана специальная операция, в которой участвовал детектив НАБУ "под прикрытием".

Позже генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в случае наличия доказательств и состава преступления, Александр Юрченко будет привлечен к уголовной ответственности. При этом в Офисе президента Украины заявили, что видео, которое предоставили следователи НАБУ, доказывает, что попавшийся на коррупции Александр Юрченко не имеет ни политических, ни моральных оснований дальше оставаться депутатом Верховной Рады.