Нардеп из "Слуги народа" Юрченко не явился на заседание суда для избрания меры пресечения

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Юрченко не явился за заседание Высшего антикоррупционного суда, где ему должны были избрать меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн.

О том, что Юрченко не явился на заседание суда, в комментарии "Украинской правде" заявила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Подозреваемый не явился, мотивировал это тем, что ранее имел контакт с больным коронавирусом", — отметила она. В связи с неявкой подозреваемого, судебное заседание отложено до 15:00 понедельника, 21 сентября.

Напомним, ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали помощника народного депутата Александра Юрченко при получении взятки. "НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. НАБУ "вело" нардепа не один месяц, насобирало достаточно доказательств, но Венедиктова (генеральный прокурор Украины — Delo.ua) не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию", — написал народный депутат Гео Лерос.

В НАБУ сообщили, что летом 2020 года бюро получило оперативную информацию о существовании организованной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование полномочий и обязанностей народных депутатов. Для расследования была разработана специальная операция, в которой участвовал детектив НАБУ "под прикрытием".

Он выступил в роли представителя промышленной компании, познакомился с одним из участников группировки и сообщил, что условием инвестирования в Украину является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов. Для этого один из участников познакомил детектива с нардепом, который попросил через посредника передать ему $13 тысяч за внесение предложений к законопроекту, а в дальнейшем — еще $200 тысяч для подкупа народных депутатов-членов профильного комитета.

Позже генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в случае наличия доказательств и состава преступления, Александр Юрченко будет привлечен к уголовной ответственности. При этом в Офисе президента Украины (ОП) заявили, что видео, которое предоставили следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), доказывает, что попавшийся на коррупции Александр Юрченко не имеет ни политических, ни моральных оснований дальше оставаться депутатом Верховной Рады.

Читайте также: Суд арестовал помощника нардепа Юрченко с возможностью залога в 1 млн грн

В четверг, 17 сентября, Офис генеральной прокуратуры вручил подозрение в получении взятки народному депутату из фракции "Слуга народа" Александру Юрченко. Максимальная санкция статей, по которым составлено подозрение, предусматривают от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В тот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура провела допрос депутата в качестве подозреваемого, и ему было вручено ходатайство об избрании ему меры пресечения.