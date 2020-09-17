"Потерял этические основания быть депутатом": в ОП отреагировали на скандал с Юрченко

В Офисе президента Украины (ОП) заявили, что видео, которое предоставили следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) доказывает, что попавшийся на коррупции Александр Юрченко не имеет ни политических, ни моральных оснований дальше оставаться депутатом Верховной Рады.

Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой ОП.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Сознательно оставляем в стороне правовую составляющую этой истории — не в наших полномочия давать юридическую оценку материалам уголовных производств, собранным доказательствам. Но констатируем, что с политической и моральной точек зрения, учитывая предоставленный НАБУ видеоматериал, Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Власть — не место для "плюшек", — говорится в заявлении.

Видео, которое обнародовало НАБУ

Также в ОП выразили надежду, что материалов, собранных следствием, будет достаточно для того, чтобы доказать обвинения в суде.

"Ожидаем, что Юрченко будет сотрудничать с представителями НАБУ, САП и Офиса Генерального прокурора для установления всех правдивых обстоятельств этого дела в юридическом значении этих слов. Политически и морально все уже все увидели. Также ожидаем от НАБУ полноценного сотрудничества с генеральным прокурором, как того требует действующее процессуальное законодательство", — заявили в ОП.

Отметим, что ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей нардепу Александру Юрченко. Однако перед этим в НАБУ заявляли, что собранные и переданные в ГПУ материалы по этому расследованию в прокуратуре оставались без ответа. Более того, в бюро заявили, что в силу обстоятельств, которые сейчас изучает следствие, "НАБУ было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания".

В частности, как сообщили в НАБУ, летом 2020 года бюро получило оперативную информацию о существовании организованной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование полномочий и обязанностей народных депутатов. Для расследования была разработана специальная операция, в которой участвовал детектив НАБУ "под прикрытием".

Он выступил в роли представителя промышленной компании, познакомился в одним из участников группировки и сообщил, что условием инвестирования в Украину является создание необходимых правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов. Для этого один из участников познакомил детектива с нардепом, который попросил через посредника передать ему $13 тысяч за внесения предложений к законопроекту, а в дальнейшем — еще $200 тысяч для подкупа народных депутатов-членов профильного комитета.

В середине августа детектив передал первую часть взятки посреднику. 26-27 августа соучастники планировали получить еще одну часть денег, сообщают в НАБУ. Однако на этом работа бюро была прекращена.

В рамках проведенного расследования следователи собрали доказательства для предъявления Юрченко подозрений в совершении преступлений, предусмотренных статьей 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), части 4 статьи 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и части 4 статьи 27 (Виды соучастников) Уголовного кодекса Украины.

Посреднику, который был неофициальным помощников Юрченко, было сообщено о подозрении по части 5 статьи 27 и части 4 статьи 368 УК Украины.

Напомним, позднее стало известно, что речь идет о помощнике Юрченко Иване Фищенко. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн 552 грн залога.