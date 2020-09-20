Нардеп от "Голоса" идет в мэры Винницы

Народный депутат Украины от фракции "Голос" Александра Устинова планирует баллотироваться на пост городского головы Винницы.

Об этом нардеп сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я иду в мэры Винницы! Это было непростое для меня решение, но в какой-то момент я поняла: Винница заслуживает лучшего!", — написала Устинова.

По ее словам, она является уроженкой Винницы, и в этом городе живет "самый дорогой человек" в ее жизни — мама Ульяна Устинова.

"Потому что я — винничанка. И всегда с гордостью рассказываю о том, какая Винница уникальная. Только здесь можно маршруткой доехать до Кореи, встретиться с друзьями на Париже, а оттуда за 15 минут быть на Варшаве. Только здесь я дома, а вокруг — родные люди и места. Потому что здесь живет самый дорогой человек в моей жизни — моя мама Ульяна Устинова", — написала депутат.

Народный депутат Украины Александра Устинова является членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. В настоящее время является секретарем Счетной комиссии Верховной Рады.

Как известно, Верховная Рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Напомним, действующего городского голову Киева Виталия Кличко официально выдвинули в мэры столицы от партии "УДАР".