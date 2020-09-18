Кличко официально выдвинули кандидатом в мэры Киева на второй срок

Действующего городского председателя Киева Виталия Кличко официально выдвинули в мэры столицы от партии "УДАР".
Соответствующее заявление сделали на собрании Киевской городской местной организации этой политической силы.
По данным опроса центра Разумкова, если бы выборы мэра Киева состоялись в начале августа 2020 года, наибольшую поддержку избирателей получил бы именно Виталий Кличко. За действующего мэра готовы проголосовать 36% всех опрошенных или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов будет голосовать.
Далее по уровню электоральной поддержки идут Андрей Пальчевский, Александр Попов, Ирина Верещук и Сергей Притула.
При этом партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" на выборах мэра Киева поддержит Кличко.
В то же время супруга экс-главы государства Марина Порошенко возглавила список партии "Европейская солидарность" на местных выборах в Киевсовет.
Напомним, 11 августа украинский телеведущий Сергей Притула заявил об участии в выборах мэра Киева.
Как известно, Верховная Рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.