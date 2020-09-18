Политика 1 час назад

Кличко официально выдвинули кандидатом в мэры Киева на второй срок

Нынешний руководитель столицы идет на второй срок

Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Действующего городского председателя Киева Виталия Кличко официально выдвинули в мэры столицы от партии "УДАР".

Соответствующее заявление сделали на собрании Киевской городской местной организации этой политической силы.

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По данным опроса центра Разумкова, если бы выборы мэра Киева состоялись в начале августа 2020 года, наибольшую поддержку избирателей получил бы именно Виталий Кличко. За действующего мэра готовы проголосовать 36% всех опрошенных или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов будет голосовать.

Далее по уровню электоральной поддержки идут Андрей Пальчевский, Александр Попов, Ирина Верещук и Сергей Притула.

При этом партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" на выборах мэра Киева поддержит Кличко.

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В то же время супруга экс-главы государства Марина Порошенко возглавила список партии "Европейская солидарность" на местных выборах в Киевсовет.

Напомним, 11 августа украинский телеведущий Сергей Притула заявил об участии в выборах мэра Киева.

Как известно, Верховная Рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

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