Кличко официально выдвинули кандидатом в мэры Киева на второй срок

Действующего городского председателя Киева Виталия Кличко официально выдвинули в мэры столицы от партии "УДАР".

Соответствующее заявление сделали на собрании Киевской городской местной организации этой политической силы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным опроса центра Разумкова, если бы выборы мэра Киева состоялись в начале августа 2020 года, наибольшую поддержку избирателей получил бы именно Виталий Кличко. За действующего мэра готовы проголосовать 36% всех опрошенных или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов будет голосовать.

Далее по уровню электоральной поддержки идут Андрей Пальчевский, Александр Попов, Ирина Верещук и Сергей Притула.

При этом партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" на выборах мэра Киева поддержит Кличко.

В то же время супруга экс-главы государства Марина Порошенко возглавила список партии "Европейская солидарность" на местных выборах в Киевсовет.

Напомним, 11 августа украинский телеведущий Сергей Притула заявил об участии в выборах мэра Киева.

Как известно, Верховная Рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.