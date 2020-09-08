Политика и экономика 1 час назад

По данным социологов, Кличко на посту мэра поддерживают 60% киевлян

Почти две трети участвовавших в опросе жителей Киева считают, что ситуация за время его пребывания на посту улучшилась

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Киевского городского совета Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Киевского городского совета
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Киевского городского совета

Работой действующего мэра Киева Владимира Кличко довольны 60% жителей столицы, в тоже время неудовлетворены его деятельностью 37%. Таким образом за последние три месяца число тех, кто удовлетворен работой мэра выросло на 6%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 31 августа по 1 сентября методом CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) среди киевлян. В общей сложности было опрошено 1200 респондентов, ошибка репрезентативности исследования составляет не больше 2,8%.

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Так, опрос показал, что 49% респондентов часто следят за политическими новостями в столице, 28% — делают это иногда, 17% — редко. И только 6% вообще не интересуются политической жизнью Киева.

При этом 59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра скорее улучшилась, 26% не видят изменений, а еще 13% увидели ухудшения. Если же говорить о противодействии пандемии коронавируса, то 59% считают, Кличко хорошо справляется с этой задачей, а еще 6%, что отлично. Очень плохо ситуацию оценивают 6%, а просто плохо — 21%.

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"В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР", за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Европейская солидарность" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" — 10,7%, партию "Перемога Пальчевського" — 6,9%, партию "Оппозиционная платформа — За життя" — 6,8%, партию "Голос"- 6,5%, партию "Батькивщина" — 6,4%, партию "Сила и честь" — 5,5%, партию Шария — 3,8%. Рейтинг других сил — ниже 3%. Тех, кто не определился — около 13%", — отмечают социологи.

Напомним, что по результатам социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива, президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяет 49% граждан, однако лидерство по уровню недоверия держит государственный аппарат (чиновники) в целом. Ему не доверяют 78% украинцев.

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