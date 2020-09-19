Зеленский подписал закон, дающий право идти на местные выборы без справки о несудимости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3995 об отмене обязательной подачи кандидатами в депутаты на местных выборах справки о наличии или отсутствии судимости.
Соответствующая информация обнародована на сайте Верховной рады Украины.
В частности, в карточке законопроекта сказано, что 17 сентября закон подписал председатель Верховной Рады, а 18 сентября он был возвращен с подписью от президента.
Как говорится в пояснительной записке к документу, из законопроекта изымается пункт 9 части первой статьи 222 Избирательного кодекса, который содержит требование о предоставлении справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах.
Кандидат должен будет указать свою несудимость в автобиографии, без предоставления справки.
Напомним, 15 сентября Верховная Рада отменила необходимость кандидатам подавать справки о несудимости на местных выборах.
За этот проект закона проголосовали 325 народных депутатов.
Как известно, территориальные избирательные комиссии с 15 сентября начали прием документов от кандидатов, которые хотят принять участие в местных выборах.