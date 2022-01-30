Украина требует отменить решение Путина о соцвыплатах жителям временно оккупированных территорий

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что рассматривают поручение президента России Владимира Путина о выделении соцвыплат жителям неподконтрольного Киеву Донбасса как очередное нарушение суверенитета нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал "Госуслуги" как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное", - говорится в сообщении.

В МИД Украины потребовали от Москвы отменить принятое решение.

"Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов, прежде всего в работе Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы", - резюмировали в сообщении.

Отметим, президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить жителей оккупированного Донбасса, которые имеют российские паспорта, социальными выплатами.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей.

В Министерстве иностранных дел РФ считают, что предоставление жителям оккупированных территорий российского гражданства является следствием невыполнения Украиной своих обязательств согласно Минским договоренностям.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами заявил, что Россия продолжает паспортизацию населения на временно оккупированных территориях и может вторгнуться в Украину "под видом защиты российских граждан".