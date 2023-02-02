В Пентагоне сомневаются, что Украине в ближайшее время удастся освободить Крым

В Пентагоне считают, что украинские войска вряд ли смогут отвоевать Крым у российских оккупантов в ближайшем будущем.

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Об этом заявили четыре высокопоставленных чиновника Министерства обороны США на секретном брифинге перед комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил, пишет Politico.

"Непонятно, что побудило участников брифинга к такой оценке. Но четким месседжем, как сообщили три человека, непосредственно осведомленные о содержании брифинга, было то, что Пентагон не верит, что у Украины есть или скоро появится возможность вытеснить российские войска с полуострова, который Москва захватила почти десять лет назад", – говорится в сообщении.

Отмечается, что четвертый чиновник заявил, что брифинг был двузначным, но суть остается в том, что победа Украины в наступлении с целью вернуть себе незаконно аннексированную территорию не гарантирована.

При этом издание отмечает, что Пентагон высказал мнение, похожее на прогноз руководителя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли. Он ранее заявил, что в этом году украинским войскам вряд ли удастся освободить Крым.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что российские окопы в аннексированном Крыму "точно не помогут" россиянам, полуостров будет возвращен под контроль Киева.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.