В Пентагоне не сомневаются в возможности контрнаступления Украины

Оборонное ведомство США понимает стратегию Украины и уверено в ее силах

Об этом на брифинге сказал высокопоставленный чиновник из Пентагона.

Отвечая на вопрос об использовании оборудования в Бахмуте, он ответил, что США находятся в тесной коммуникации с украинским руководством, Вооруженными силами Украины и политическим руководством, и понимают стратегию, которую решено реализовать.

"Мы видим, что Россия понесет огромные человеческие потери, а силы "Вагнера", по сути, брошены в мясорубку, а российские войска закрепились на позициях благодаря крепкой украинской обороне", - сказал военный чиновник.

Пентагон уверен, что у ВСУ есть необходимое оборудование и возможности для того, чтобы быть способными вести боевые действия, как бы ни выглядел следующий этап.

Напомним, Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 2,6 млрд долларов, включая, в частности, дополнительные боеприпасы для Patriot и HIMARS.