В Пентагоні не сумніваються щодо можливості контрнаступу України

Оборонне відомство США розуміє стратегію України і впевнено в її силах

Про це на брифінгу сказав високопосадовець з Пентагону.

Відповідаючи на запитання щодо обладнання, яке використовується в Бахмуті, він відповів, що США перебувають в тісній комунікації з українським керівництвом, Збройними силами України і політичним керівництвом, і розуміють стратегію, яку вирішено реалізувати.

"Ми бачимо, що Росія зазнає величезних людських втрат, а сили "Вагнера", по суті, кинуті в м'ясорубку, а російські війська закріпилися на позиціях завдяки міцній українській обороні", - сказав військовий чиновник.

Пентагон впевнений, що у ЗСУ є необхідне обладнання й можливості для того, щоб бути здатними вести бойові дії, як би не виглядав наступний етап.

Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні на суму 2,6 млрд доларів, що включає, зокрема, додаткові боєприпаси для Patriot та HIMARS.