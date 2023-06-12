- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні через кілька днів після оголошення попереднього
Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 12 червня заявив, що США вже розпочали підготовку нового пакету військової допомоги Україні. Ресурси візьмуть з наявних резервів Пентагону.
Брифінг транслювала пресслужба Білого дому в Twitter, також про це повідомляв телеканал "Голос Америки".
"Ви знаєте про попередній пакет допомоги, який ми виділили у рамках програми USAI, та оголосили наприкінці попереднього тижня. Отже, зараз я думаю, що незабаром ви побачите додаткові пакети допомоги, які виділять США Україні", — сказав Кірбі.
Пакет, за його словами, включатиме те, що допомагатиме Україні досягати успіху на полі бою.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Кореспондент "Голосу Америки" Карла Бабб повідомила в Twitter, що Вашингтон планує передати Києву новий пакет на суму до $325 млн. Про це їй повідомив представник Пентагону. За його словами, у рамках пакету, який, як очікується, буде оголошено 13 червня, зокрема увійде наступне:
- БМП Stryker та Bradley, які можуть замінити пошкоджені та знищені машини;
- боєприпаси для NASAMS та HIMARS.
Попереднього разу США виділили пакет військової допомоги Україні 9 червня. Озброєння на $2,1 млрд надійде в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI).
Виділення нового пакету допомоги сталося після того, як президент США Джозеф Байден запевнив, що його країна матиме фінансування для України стільки, скільки знадобиться.