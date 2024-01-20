Украинский бизнес планируют освободить от уплаты налога на выбросы CO2

Украина планирует ввести национальную систему торговли выбросами CO2 в 2026 году. До конца 2024 года Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Отмечается, что ведомство продолжает работу над созданием национальной системы торговли выбросами парниковых газов.

В планах этого года – подать законопроект о системе торговли выбросами в Верховную Раду Украины, в этом году принять его. В 2025 году запустить СТВ в пилотном режиме, а в 2026 – полноценный запуск.

Этапы, временные рамки, а также необходимую инфраструктуру для этого обещают вскоре презентовать в ведомстве.

“Для нас важно освободить украинский бизнес от уплаты налога на выбросы CO2 (CBAM) в 2026 году при экспорте продукции в ЕС. Поэтому, несмотря на войну в Украине, мы должны внедрить собственную, национальную систему торговли выбросами парниковых газов (СТВ). Это амбициозный проект, который не только поможет поддержать нашу экономику, но и выполнит обязательство Украины по имплементации Директивы 2003/87/ЕС”, – отметила замминистра Виктория Киреева.

Кроме того, она рассказала о реализованных задачах в сфере климатической политики Украины на 2023 год, в частности:

в январе 2023 года обновлена система мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, приближена к актам ЕС. Она является предпосылкой для создания СТВ;

на COP 28 и в Брюсселе представлено видение Климатической политики;

разработана Стратегия формирования и реализации государственной политики в сфере изменения климата на период до 2035 года, которая сейчас на завершающем этапе;

совместно с немецкими коллегами открыт Климатический офис;

утвержден план, по которому наша страна будет двигаться к сокращению выбросов метана в рамках инициативы Global Methane Pledge.

Напомним, из-за вооруженной агрессии России в Украине дополнительные выбросы CO2 уже оцениваются в 10 миллиардов долларов. Однако Украина продолжает выполнять взятые на себя международные обязательства и не отказывается от своих климатических целей.

По оценке экспертов Украина при вступлении в ЕС вряд ли может рассчитывать на уступки в части внедрения европейского законодательства, касающегося промышленных выбросов. В Еврокомиссии также отметили, что любая страна-член должна соответствовать евродирективе 2010/75/ЕС о промышленных выбросах и внедрить ее перед вступлением в блок.