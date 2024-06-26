Экологическая перезагрузка: Как война и европейский путь трансформируют производство в Украине

Вследствие войны Украина столкнулась с масштабными экологическими и гуманитарными проблемами. По данным НБУ и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, с начала полномасштабного вторжения ущерб, который касается только окружающей среды, превышает $61 млрд. Подробный анализ NYT показал, что за последние два года Россия разрушила и повредила около 210 тыс. зданий, среди которых более 900 школ, церквей и медицинских учреждений, защищенных Женевской Конвенцией.

По данным конференции " Восстановление Украины ", Украина потеряла уничтоженным или существенно поврежденным 50 миллионов квадратных метров жилья. Впереди — большое восстановление, в контексте которого переход к зеленому производству и устойчивому развитию становится для Украины не только возможностью, но и необходимостью.

Почему экологическое производство важно?

По словам Светланы Берзиной, президентки Всеукраинской общественной организации «Живая планета», инвестиции в устойчивое развитие имеют много преимуществ. Они создают новые рынки зеленых технологий и услуг, способствуют созданию рабочих мест в секторе экологических инноваций и увеличивают конкурентоспособность компаний на международном рынке. Кроме того, инвестиции в устойчивое развитие помогают снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии и способствуют стабильному экономическому развитию страны.

"Стремление Украины к устойчивому развитию было закреплено еще в 2019 году соответствующим указом Президента. Также мы присоединились к Европейскому зеленому курсу (European Green Deal), предусматривающему постепенный переход на возобновляемые источники энергии, снижение выбросов парниковых газов и внедрение циркулярной экономики. Украина на пути в ЕС активно адаптирует свое законодательство и экономические стратегии в соответствии с принципами и индикаторов European Green Deal Handbook», — комментирует эксперт.

Ключевым элементом Европейского зеленого курса является CBAM, или механизм корректировки углеродных границ. Это инструмент, используемый Европейским Союзом для уменьшения выбросов парниковых газов и поддержания устойчивых экологических стандартов в производстве. Он предусматривает установление пошлины на углеродные выбросы, что сопровождает импорт товаров в ЕС из стран, где экологические стандарты не отвечают европейским требованиям. Украина как потенциальный кандидат в членство в ЕС и крупный экспортер в ЕС должна адаптировать свое производство к нормам CBAM. Внедрение этого механизма призвано стимулировать украинские предприятия использовать более экологически чистые технологии и способствовать переходу к устойчивому производству.

Европейская комиссия вводит CBAM постепенно. С 1 октября 2023 года по 1 января 2026 года продолжается переходный период, чтобы подготовиться к полному действию механизма. В настоящее время производителям нужно только отчитываться о своих выбросах, но еще не платить налог.

Под действие СВАМ может попасть треть украинского экспорта в Евросоюз. Наиболее углеродсодержащими товарами экспорта являются электроэнергия, продукты нефтепереработки, удобрения, цемент, алюминий, а также продукция ГМК: чугун, стальные полуфабрикаты, прокат, трубы и т.д. Эти производства производят более 50% выбросов CO2 в атмосферу на территории ЕС. В последний список также включен водород и химические органические вещества, чего не было в ранних версиях документа.

В марте этого года в Вероне состоялась встреча B7 Italy 2024, где Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест, одного из крупнейших налогоплательщиков в Украине, рассказал, что зеленый курс рассматривают на каждом политическом столе не только в Европе, но и в США, Китае., во всем мире. Переход к "зеленой" металлургии компания начала в 2023 году, присоединившись к правительственной платформе по восстановлению отечественной металлургии с применением "зеленых" технологий.

Из-за стремления Украины ускорить вступление в ЕС группе приходится ускорять переход к новым, более строгим стандартам экологии. Это предполагает уменьшение выбросов СО2 до уровня, который считается стандартом для устойчивого производства стали в Европе», — заявил CEO компании.

Модернизированные предприятия будут нуждаться в высококвалифицированных работниках, поэтому компания Метинвест создала собственный университет, который в этом году выпустил первых специалистов.

Компания CEMARK, входящая в группу CRH, и производящая цемент на трех заводах в Украине, еще в 2019 году начала замещение стандартных импортированных ископаемых топлив альтернативными на своем флагманском цементном заводе в Хмельницкой области.

Владимир Шаргунов, директор по цепи поставок CEMARK, отмечает: “Альтернативное топливо предоставляет вторую жизнь отходам, которые могли бы оказаться на свалке. Смысл этой технологии состоит в том, чтобы сберечь ценные природные материалы, используя отходы в качестве частичного заменителя ископаемых топлив (уголь, нефтяной кокс) в процессе производства цементного клинкера. Следующий шаг был сделан в 2021 году, когда мы начали использовать обработанные отходы муниципального сектора, сельского хозяйства, резины, промышленные отходы в тестовом режиме, заменяя уголь.

Использование технологии альтернативных видов топлива – это квинтэссенция устойчивого производства. Это проверенная технология, безопасная и стандартная практика цементных заводов Европы уже более 35 лет, с четкими экологическими преимуществами, включая уменьшение зависимости от ископаемого топлива и снижение выбросов. Она может играть важную роль в развитии малого и среднего бизнеса в секторе обработки отходов в Украине”. На всех предприятиях CEMARK используется сухой способ производства цемента, наиболее экологичный и эффективный, что позволяет существенно снизить выбросы CO2.

Что нужно для "зеленого" перехода и получения преимуществ?

Необходима совместная работа государства, бизнеса и общественности. Важно создать четкий план действий и мобилизовать ресурсы для его реализации.

Украина сегодня демонстрирует положительную динамику прогресса во внедрении европейских реформ. И эти реформы должны быть не только заложены в нашем законодательстве, но и интегрированы во все сферы жизни. И в этом большая доля ответственного бизнеса», — заявил Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время встречи с представителями бизнеса в Торгово-промышленной палате Украины.

К примеру, в мае этого года Ferrexpo plc — группа компаний, в которую входят несколько производителей железной руды в Полтавской области — подписала меморандум о взаимопонимании с Salzgitter Flachstahl GmbH, входящей в Salzgitter AG — второй по величине сталелитейной компанией Германии.

Этот меморандум направлен на поставку высококачественного железорудного концентрата для производства низкоуглеродистой стали в рамках программы оперативной декарбонизации SALCOS в Salzgitter. Соглашение подчеркивает роль Ferrexpo как ведущего поставщика в Европе, что играет значительную роль в уменьшении выбросов сталепроизводства в рамках зеленой трансформации Salzgitter. Применяя железорудный концентрат Ferrexpo, Salzgitter стремится развивать свою программу SALCOS, которая переводит производство стали на водородные процессы, что уменьшает углеродные выбросы по всей цепочке снабжения. Это сотрудничество не только усиливает позиции Ferrexpo на рынке, но и способствует развитию производства зеленой стали, что приносит пользу обеим компаниям и способствует внедрению стали без углерода в промышленности.

Ярославная Блонская, и. директора по маркетингу компании Ferrexpo, прокомментировала: "Поскольку Европа переходит к более экологичному производству стали, приятно, что мы согласовали условия нашего сотрудничества на долгосрочную перспективу. Окатыши Ferrexpo могут значительно снизить выбросы при производстве стали в рамках программы SALCOS".

Такое сотрудничество укрепит связи Украины с Европейским Союзом через общий интерес в зеленом производстве, способствуя гармонизации стандартов и нормативов. Кроме того, совместные проекты по Salzgitter могут принести дополнительные инвестиции и технологический обмен, создавая новые рабочие места и стимулируя развитие производственных отраслей.

Выводы

Война в Украине, хотя и повлекла ужасные разрушения, открыла уникальную возможность для перехода к экологически чистому производству и устойчивому развитию. Этот переход может помочь снизить зависимость от ископаемого топлива, создать новые рабочие места, повысить конкурентоспособность и улучшить состояние окружающей среды.

Для успешного реализации этой стратегии необходимо сотрудничество правительства, бизнеса и общественности. Четкий план действий, мобилизация ресурсов, сотрудничество с международными партнерами, активное участие бизнеса и привлечение общественности – ключевые факторы, которые помогут Украине построить устойчивое и процветающее "зеленое" будущее.