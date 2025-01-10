Производство стали в Украине выросло более чем на 20% в 2024 году

В 2024 году металлургическая отрасль Украины показала существенный рост. Наибольший прирост зафиксирован в производстве стали – на 21,6%.

Об этом сообщает объединение "Укрметаллургпром".

Чугун. Объем производства чугуна вырос на 18,1% по сравнению с 2023 годом, достигнув 7 млн. тонн. В 2023 году этот показатель составил 6 млн. тонн. Лучшая динамика была зафиксирована в январе 2024 года — прирост составил 44,5% (554 700 тонн против 383 900 тонн в 2023 году).

Сталь. Производство стали увеличилось на 21,6% — с 6,2 млн. тонн в 2023 году до 7,6 млн. тонн в 2024 году.

Наибольший прирост зафиксирован в январе: показатель вырос на 91,6% (544 000 тонн по сравнению с 283 900 тонн в 2023 году).

Прокат. Объемы производства проката в 2024 году выросли на 15,8% — с 5 млн. тонн в 2023 году до 6,2 млн. тонн. Январь также стал рекордным месяцем по темпам роста: прирост составил 75,9% (453 000 тонн против 257 000 тонн в прошлом году).

Отметим, что за 11 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года производство стали выросло на 23%, достигнув 7 млн тонн. Производство чугуна и проката увеличилось на 20% и 23% соответственно.

Украина потеряла значительную часть металлургии

После начала полномасштабной войны Украина потеряла два крупных металлургических завода ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые выплавляли 40% стали в стране и разрушены в ходе боев за Мариуполь.

Кроме того, оставшиеся работать заводы были вынуждены снизить загрузку из-за закрытия морских портов, что вызвало проблемы со сбытом продукции. Металлургические компании были вынуждены переориентироваться на железнодорожную логистику и отгружать продукцию в страны ЕС.

Только в начале осени 2023 из портов "Одесса" и "Южный" вышли первые суда с продукцией украинских металлургов и горняков, что фактически означало завершение морской блокады для украинской металлургии.

В 2023 году украинскими металлургическими предприятиями было произведено 5,37 млн т металлопроката, что составляет 100,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В прошлом году украинские металлурги существенно нарастили поставки на внутренний рынок, но сократили экспорт.